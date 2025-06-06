Трамп та Маск обмінялись погрозами

За інформацією Reuters, ситуація загострилася після критики Маском ініціатив Трампа щодо зниження податків і скорочення витрат, інформує 24 Канал.

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У відповідь колишній президент пригрозив скасуванням контрактів з компаніями Маска. У свою чергу, Ілон Маск заявив про можливе виведення з експлуатації космічного корабля Dragon, який SpaceX розробила для NASA.

Цей корабель наразі є єдиним американським транспортом, здатним доправляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) та повертати їх на Землю. Контракт на його використання оцінюється у близько 5 мільярдів доларів, і він вважається критично важливим для програми NASA.

Наслідки конфлікту

Напруга між Маском і Трампом може мати далекосяжні наслідки. Зокрема, мова йде про ризик скасування контрактів не лише з NASA, а й з Пентагоном – це може серйозно сповільнити розвиток американської космічної галузі.

Довідково. Маск очолював одну з ініціатив Трампа щодо реформування уряду, але їхні стосунки наразі зазнали краху. Це ставить під сумнів майбутнє таких проєктів, як освоєння Марса та створення протиракетної оборони у космосі, які були тісно пов'язані зі SpaceX.

У разі виведення Dragon з експлуатації може постраждати вся програма МКС, учасниками якої є десятки країн. Залишається неясним, коли і як саме може відбутися відмова від корабля. Наразі NASA все ще використовує російський апарат "Союз" як резервний варіант для доставки астронавтів.