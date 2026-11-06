Київстар запустив новий тариф для пенсіонерів: скільки доведеться платити за зв'язок

Київстар розширив пропозицію для старших абонентів і запровадив новий контрактний тариф із мобільним зв'язком, домашнім інтернетом та телебаченням. Підключити його зможуть не лише люди старшого віку та пенсіонери, а й українці з інвалідністю I – III групи.

Хто може підключити новий тариф Київстар і скільки він коштує

Із 4 листопада 2026 року абонентам Київстар віком від 55 років та людям з інвалідністю I – III групи став доступний контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", повідомляє оператор.

Підключити пропозицію можуть чинні контрактні абоненти, які відповідають віковим або соціальним критеріям, а також абоненти передплати, які переходять на контракт і також відповідають умовам тарифу.

Абонентська плата за "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" становить 370 гривень на місяць. За ці гроші користувачі отримують такі послуги:

безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар;

300 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери в Україні, а також за кордон;

20 ГБ мобільного інтернету;

300 SMS в Україні;

послугу "Відстрочка платежу";

Домашній Інтернет і Київстар ТБ.

Окремі умови передбачені для використання мобільного інтернету за кордоном. Загальний пакет становить 20 ГБ, які можна витратити в Україні або в країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома".

Зокрема, абонент може використати всі 20 ГБ в Україні або до 12 ГБ за кордоном.

Які умови тарифу діяли раніше

Раніше спеціальна пропозиція Київстар була доступна людям віком від 60 років і коштувала дешевше – 220 гривень. Пакет послуг був меншим і передбачав:

Безлімітні дзвінки всередині мережі; 100 хвилин на інші номери в Україні; 10 ГБ мобільного інтернету; 100 SMS; Домашній Інтернет.

Тепер оператор знизив віковий поріг до 55 років, збільшив кількість хвилин для дзвінків на інші мережі та за кордон, а також подвоїв обсяг мобільного інтернету. Водночас новий тариф має фіксовану абонплату 370 гривень на місяць.



