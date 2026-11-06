Київстар запустив новий тариф для пенсіонерів: скільки доведеться платити за зв'язок

Київстар запустив новий тариф для пенсіонерів / Фото Depositphotos
Київстар розширив пропозицію для старших абонентів і запровадив новий контрактний тариф із мобільним зв'язком, домашнім інтернетом та телебаченням. Підключити його зможуть не лише люди старшого віку та пенсіонери, а й українці з інвалідністю I – III групи.
Хто може підключити новий тариф Київстар і скільки він коштує
Із 4 листопада 2026 року абонентам Київстар віком від 55 років та людям з інвалідністю I – III групи став доступний контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", повідомляє оператор.
Підключити пропозицію можуть чинні контрактні абоненти, які відповідають віковим або соціальним критеріям, а також абоненти передплати, які переходять на контракт і також відповідають умовам тарифу.
Абонентська плата за "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" становить 370 гривень на місяць. За ці гроші користувачі отримують такі послуги:
- безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар;
- 300 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери в Україні, а також за кордон;
- 20 ГБ мобільного інтернету;
- 300 SMS в Україні;
- послугу "Відстрочка платежу";
- Домашній Інтернет і Київстар ТБ.
Окремі умови передбачені для використання мобільного інтернету за кордоном. Загальний пакет становить 20 ГБ, які можна витратити в Україні або в країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома".
Зокрема, абонент може використати всі 20 ГБ в Україні або до 12 ГБ за кордоном.
Які умови тарифу діяли раніше
Раніше спеціальна пропозиція Київстар була доступна людям віком від 60 років і коштувала дешевше – 220 гривень. Пакет послуг був меншим і передбачав:
- Безлімітні дзвінки всередині мережі;
- 100 хвилин на інші номери в Україні;
- 10 ГБ мобільного інтернету;
- 100 SMS;
- Домашній Інтернет.
Тепер оператор знизив віковий поріг до 55 років, збільшив кількість хвилин для дзвінків на інші мережі та за кордон, а також подвоїв обсяг мобільного інтернету. Водночас новий тариф має фіксовану абонплату 370 гривень на місяць.
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