Київстар суттєво знизив вартість одного з тарифів: хто отримає знижку 35%

Один з тарифних планів Київстар тепер обходитиметься абонентам значно дешевше. Пакет послуг доступний лише для корпоративних клієнтів за виконання певних умов.

Яка знижка доступна абонентам Київстар

Мобільний оператор Київстар знизив вартість тарифного плану "На зв'язку" на 35% для нових корпоративних клієнтів, повідомили в компанії.

Спеціальна пропозиція розрахована на юридичних осіб та ФОПів, які раніше не користувалися корпоративними пакетами оператора. Для отримання акційної ціни потрібно оформити бізнес-тариф на новий номер або перейти з передплаченої форми обслуговування.

Його стандартна вартість – 400 гривень на місяць, проте акційна пропозиція передбачає зниження ціни до 260 гривень. Перша плата за тариф знімається одразу в повному обсязі, після чого кошти списуватимуться щодня рівними частинами протягом календарного місяця.

Що входить у наповнення акційного пакету

За 260 гривень на місяць бізнес-абоненти отримують:

50 ГБ мобільного інтернету, з яких 13 ГБ можна використовувати в роумінгу;

домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с;

2 000 хвилин на дзвінки по Україні;

200 хвилин для розмов із закордонними номерами;

200 SMS.

Крім цього, клієнтам надають SIM-карту для другого телефона, SIM для планшета та два додаткові номери. Після вичерпання пакетних хвилин діє безліміт на дзвінки всередині мережі Київстар, а розмови з абонентами інших операторів України коштуватимуть півтори гривні за хвилину.

У вартість пакета входить одна Суперсила на вибір без додаткової плати. Передбачена можливість підключити сервіси Київстар ТБ, Helsi, WOG, опцію Відео на ходу чи 5 ГБ інтернету у роумінгу.

Нагадаємо, що раніше Київстар представив тарифний план Максимальний із фіксованим інтернетом на швидкості до 8 Гбіт/с. Послуга наразі доступна у тестовому форматі для жителів київського ЖК Республіка за акційною ціною 1 000 гривень на місяць протягом перших трьох місяців.