Какая скидка доступна абонентам "Киевстар"

Мобильный оператор "Киевстар" снизил стоимость тарифного плана "На связи" на 35% для новых корпоративных клиентов, сообщили в компании.

Специальное предложение рассчитано на юридических лиц и ФЛП, которые ранее не пользовались корпоративными пакетами оператора. Для получения акционной цены необходимо оформить бизнес-тариф на новый номер или перейти с предоплаченной формы обслуживания.

Его стандартная стоимость – 400 гривен в месяц, однако акционное предложение предусматривает снижение цены до 260 гривен. Первая плата за тариф взимается сразу в полном объеме, после чего средства будут списываться ежедневно равными частями в течение календарного месяца.

Что входит в состав акционного пакета

За 260 гривен в месяц бизнес-абоненты получают:

50 ГБ мобильного интернета, из которых 13 ГБ можно использовать в роуминге;

домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с;

2 000 минут на звонки по Украине;

200 минут для разговоров с зарубежными номерами;

200 SMS.

Кроме того, клиентам предоставляют SIM-карту для второго телефона, SIM-карту для планшета и два дополнительных номера. После исчерпания пакетных минут действует безлимит на звонки внутри сети "Киевстар", а звонки абонентам других операторов Украины будут стоить полторы гривны за минуту.

В стоимость пакета входит одна "Суперсила" на выбор без дополнительной платы. Предусмотрена возможность подключить сервисы "Киевстар ТВ", "Helsi", "WOG", опцию "Видео на ходу" или 5 ГБ интернета в роуминге.

Напомним, что ранее "Киевстар" представил тарифный план "Максимальный" с фиксированным интернетом со скоростью до 8 Гбит/с. Услуга в настоящее время доступна в тестовом режиме для жителей киевского ЖК "Республика" по акционной цене 1 000 гривен в месяц в течение первых трех месяцев.