Яка знижка доступна абонентам Київстар

Мобільний оператор Київстар знизив вартість тарифного плану "На зв'язку" на 35% для нових корпоративних клієнтів, повідомили в компанії.

Спеціальна пропозиція розрахована на юридичних осіб та ФОПів, які раніше не користувалися корпоративними пакетами оператора. Для отримання акційної ціни потрібно оформити бізнес-тариф на новий номер або перейти з передплаченої форми обслуговування.

Його стандартна вартість – 400 гривень на місяць, проте акційна пропозиція передбачає зниження ціни до 260 гривень. Перша плата за тариф знімається одразу в повному обсязі, після чого кошти списуватимуться щодня рівними частинами протягом календарного місяця.

Що входить у наповнення акційного пакету

За 260 гривень на місяць бізнес-абоненти отримують:

50 ГБ мобільного інтернету, з яких 13 ГБ можна використовувати в роумінгу;

домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с;

2 000 хвилин на дзвінки по Україні;

200 хвилин для розмов із закордонними номерами;

200 SMS.

Крім цього, клієнтам надають SIM-карту для другого телефона, SIM для планшета та два додаткові номери. Після вичерпання пакетних хвилин діє безліміт на дзвінки всередині мережі Київстар, а розмови з абонентами інших операторів України коштуватимуть півтори гривні за хвилину.

У вартість пакета входить одна Суперсила на вибір без додаткової плати. Передбачена можливість підключити сервіси Київстар ТБ, Helsi, WOG, опцію Відео на ходу чи 5 ГБ інтернету у роумінгу.

Нагадаємо, що раніше Київстар представив тарифний план Максимальний із фіксованим інтернетом на швидкості до 8 Гбіт/с. Послуга наразі доступна у тестовому форматі для жителів київського ЖК Республіка за акційною ціною 1 000 гривень на місяць протягом перших трьох місяців.