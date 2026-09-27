За 100 гривень на місяць: відомий мобільний оператор пропонує найдешевший тариф

За мобільний зв'язок та інтернет українцям доводиться платити різні суми залежно від кількості послуг у тарифі. Один із відомих операторів пропонує бюджетний пакет за 100 гривень на місяць, однак його наповнення має свої особливості.

Що входить у тариф за 100 гривень

Найдешевший мобільний тариф пропонує lifecell – це пакет "Лайфсет S", який поєднує мобільний зв'язок, домашній інтернет і телебачення, повідомляє офіційний сайт lifecell.

Втім, у найдешевшій версії користувачі не отримують повного набору послуг. За 100 гривень на місяць доступні:

безлімітний домашній інтернет;

10 ГБ мобільного інтернету;

2 ГБ із мобільного пакета можна використати в країнах ЄС;

доступ до пакета "Мінімальний" із 5 національними телеканалами.

Швидкість домашнього інтернету залежить від технології, доступної за конкретною адресою. Через GPON вона може сягати 1 Гбіт/с, а через Ethernet – до 100 Мбіт/с.

Водночас тариф не передбачає пакет хвилин для дзвінків. За розмови доведеться платити окремо – стандартна вартість становить 2 гривні за хвилину на міські, мобільні номери та номери lifecell.

Ще одна особливість "Лайфсет S" – фіксована ціна. Вартість у 100 гривень на місяць обіцяють зберегти до кінця 2027 року.

Скільки коштує найдорожчий тариф lifecell

Найдорожча пропозиція оператора для абонентів передоплати – тариф "Мега". Його стандартна вартість становить 550 гривень на місяць. У пакет входять:

50 ГБ мобільного інтернету, а за своєчасної оплати – безлімітний трафік; 18 ГБ інтернету в роумінгу в межах загального обсягу; Безліміт на низку мобільних застосунків; 1 000 хвилин для дзвінків по Україні та ще 1 000 хвилин за своєчасної оплати; Безлімітні дзвінки в мережі; Понад 120 телеканалів.

За допомогою послуги "Тарифна підписка" тариф можна оплатити одразу на 6 або 12 місяців. У такому разі економія становитиме від 10% до 15%.

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".