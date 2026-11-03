Знижки від 100 гривень: як зекономити на мобільних тарифах

Окремі клієнти Київстару можуть заощадити на мобільному зв'язку, якщо замовлять одразу кілька SIM-карт. Для них діє акція "Купуй більше", яка дозволяє зменшити щомісячну плату за тарифи протягом перших шести місяців.

Скільки коштують бізнес-тарифи Київстару

Восени 2026 року Київстар скасував стандартну знижку 35% для нових корпоративних абонентів. Натомість компанія запустила акцію "Купуй більше", за якою розмір знижки залежить від кількості замовлених SIM-карт, повідомляє оператор.

У листопаді стандартна вартість обслуговування за бізнес-тарифами така:

"На зв'язку" – 400 гривень на місяць;

"На зв'язку Безлім" – 600 гривень на місяць;

"На зв'язку Безлім+" – 1 000 гривень на місяць.

Замовити нові номери можна онлайн разом із тарифами для бізнесу. Для самостійного оформлення документів знадобиться електронний підпис директора підприємства.

Як отримати знижку до 400 гривень на місяць

Щоб скористатися акцією, потрібно оформити щонайменше дві SIM-карти в межах одного замовлення. При цьому не обов'язково підключати однакові тарифні плани: можна поєднувати різні пакети послуг.

Розмір знижки залежить від кількості замовлених карток. Найбільшу економію оператор пропонує клієнтам, які оформлять від п'яти SIM-карт:

За тарифом "На зв'язку" можна заощаджувати 100 гривень на місяць; За тарифом "На зв'язку Безлім" – 200 гривень на місяць; За тарифом "На зв'язку Безлім+" – 400 гривень на місяць.

Акційна ціна діятиме протягом перших шести місяців обслуговування. Після завершення цього періоду абонентам нараховуватимуть стандартну плату за обраним тарифом.

Знижка активується автоматично, якщо оформити замовлення одним із передбачених способів: через офіційний сайт Київстару, через платформу для координаторів чи у фізичному магазині оператора. Водночас є обмеження: акція "Купуй більше" не поширюється на абонентів, які переносять свій номер до Київстару через сервіс MNP.

Нагадаємо, що мобільний оператор Київстар з 1 листопада запровадив зміни. Ідеться про нове наповнення частини контрактних тарифних планів без підвищення їхньої вартості.

Наприклад, компанія розширила список країн для міжнародних дзвінків, додавши до нього Угорщину, Нідерланди та Словенію. З 1 листопада клієнти зможуть телефонувати рідним та партнерам за кордон на базових умовах своїх пакетів.

Це нововведення діятиме для користувачів тарифів ВСЕ РАЗОМ Драйвовий Контракт, ВСЕ РАЗОМ Сильний Контракт, ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт, ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт, ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт, а також Простий Контракт.