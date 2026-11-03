Скидки от 100 гривен: как сэкономить на мобильных тарифах

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Сколько стоят бизнес-тарифы "Киевстара"

Осенью 2026 года "Киевстар" отменил стандартную скидку в 35% для новых корпоративных абонентов. Вместо этого компания запустила акцию "Покупай больше", в рамках которой размер скидки зависит от количества заказанных SIM-карт, сообщает оператор.

В ноябре стандартная стоимость обслуживания по бизнес-тарифам такая:

"На связи" – 400 гривен в месяц;

"На связи Безлимит" – 600 гривен в месяц;

"На связи Безлимит+" – 1 000 гривен в месяц.

Заказать новые номера можно онлайн вместе с тарифами для бизнеса. Для самостоятельного оформления документов понадобится электронная подпись директора предприятия.

Как получить скидку до 400 гривен в месяц

Чтобы воспользоваться акцией, необходимо оформить не менее двух SIM-карт в рамках одного заказа. При этом не обязательно подключать одинаковые тарифные планы: можно комбинировать разные пакеты услуг.

Размер скидки зависит от количества заказанных карт. Наибольшую экономию оператор предлагает клиентам, которые оформят от пяти SIM-карт:

По тарифу "На связи" можно сэкономить 100 гривен в месяц; По тарифу "На связи Безлимит" – 200 гривен в месяц; По тарифу "На связи Безлимит+" – 400 гривен в месяц.

Акционная цена будет действовать в течение первых шести месяцев обслуживания. По истечении этого периода абонентам будет начисляться стандартная плата по выбранному тарифу.

Скидка активируется автоматически при оформлении заказа одним из предусмотренных способов: через официальный сайт "Киевстара", через платформу для координаторов или в физическом магазине оператора. При этом есть ограничение: акция "Покупай больше" не распространяется на абонентов, которые переносят свой номер в "Киевстар" через сервис MNP.

Напомним, что мобильный оператор "Киевстар" с 1 ноября ввел изменения. Речь идет о новом наполнении части контрактных тарифных планов без повышения их стоимости.

Например, компания расширила список стран для международных звонков, добавив в него Венгрию, Нидерланды и Словению. С 1 ноября клиенты смогут звонить родным и партнерам за границу на базовых условиях своих пакетов.

Это нововведение будет действовать для пользователей тарифов "ВСЕ РАЗОМ Драйвовый Контракт", "ВСЕ РАЗОМ Сильный Контракт", "ВСЕ РАЗОМ Топовый Контракт", "ВСЕ РАЗОМ Премиум Контракт", "ВСЕ РАЗОМ Базовый контракт", а также "Простой контракт".