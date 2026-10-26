Уже за кілька днів lifecell піднімає ціни: скільки тепер коштуватимуть тарифи

Мобільний оператор lifecell змінює вартість кількох тарифів для окремих абонентів. Щомісячна плата зросте, але водночас у більшості пакетів збільшать обсяг інтернету, зокрема й гігабайти для використання в роумінгу.

Які тарифи lifecell подорожчають

З 28 жовтня 2026 року lifecell підвищить ціни на тарифи для корпоративних абонентів. Зміни також стосуватимуться аналогічних тарифів передоплати, повідомляє оператор.

Нові ціни будуть такими:

"Інтернет для бізнесу 30 ГБ" – 199 гривень замість 149 гривень; "Інтернет для бізнесу 60 ГБ" – 249 гривень замість 199 гривень; "Інтернет для бізнесу 100 ГБ" – 349 гривень замість 299 гривень; "Інтернет для бізнесу 300 ГБ" – 369 гривень замість 349 гривень.

Якщо абонент підключить тариф або оплатить місячний пакет до 27 жовтня включно, нові ціни для нього почнуть діяти з 1 листопада.

Скільки інтернету отримають абоненти

Разом із підвищенням вартості оператор змінить наповнення більшості пакетів. Кількість гігабайтів зросте, а назви тарифів оновлять відповідно до нового обсягу трафіку.

Після змін абонентам будуть доступні такі обсяги інтернету:

тариф на 30 ГБ – 40 ГБ замість 30 ГБ, зокрема 6 ГБ у роумінгу замість 5 ГБ;

тариф на 60 ГБ – 70 ГБ замість 60 ГБ, зокрема 7 ГБ у роумінгу;

тариф на 100 ГБ – 150 ГБ замість 100 ГБ, зокрема 10 ГБ у роумінгу;

тариф на 300 ГБ – 300 ГБ, зокрема 12 ГБ у роумінгу.

Отже, в останньому пакеті обсяг інтернету не зміниться, хоча абонентська плата зросте. Для решти тарифів оператор передбачив додатковий трафік.

Чи можна змінити тариф без доплати

Абоненти, яких стосуються оновлення, зможуть без додаткової оплати перейти на інший доступний тарифний план. Така можливість діятиме з 20 жовтня до 30 листопада 2026 року включно.

Крім інтернету, у цих тарифах передбачені безлімітні дзвінки в межах корпоративної групи та нетарифікований доступ до соціальних мереж. Тож абонентам варто порівняти нову вартість і збільшений обсяг трафіку зі своїми потребами та за необхідності змінити тариф у визначений оператором період.



