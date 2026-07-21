Залишився один день: відомий мобільний оператор переписав тарифи

Мобільний оператор Lifecell із 22 липня о 00:00 запроваджує зміни для користувачів. Оновлення стосуються деяких тарифів.

Які зміни готує Lifecell

Мова йде про мобільний тариф "Додатковий роумінг" та обсяги послуг у пакеті "Гігабайти без кордонів", повідомили в компанії.

Після оновлення для підключення будуть доступні два варіанти у тарифі "Додатковий роумінг":

350 гривень – 15 ГБ мобільного інтернету;

700 гривень – 45 ГБ мобільного інтернету.

Водночас оператор прибере найменший пакет, який зараз включає 5 ГБ інтернету.

Відомо, що "Додатковий роумінг" є альтернативним тарифним планом, який можна використовувати у багатьох країнах світу. Однак при переході на нього стандартний тариф "Роумінг як вдома" перестає діяти. Тому підключати цей варіант рекомендують після використання доступного інтернету в межах основного тарифу.

Ще одне оновлення стосується послуги "Гігабайти без кордонів". Після 22 липня у 35 країнах користувачі отримуватимуть такі обсяги інтернету:

8 ГБ – для тарифу "Смарт Лайф Роумінг";

10 ГБ – для "Вільний Лайф Роумінг";

8 ГБ – для користувачів "Максі Роумінгу".

Додаткові гігабайти нараховуватимуться з моменту оплати нового пакета послуг після набуття чинності змін.

У яких країнах діятимуть нові умови

Оновлені правила стосуються 35 країн. Серед них – держави, де проживає найбільше українців за кордоном:

Німеччина;

Чехія;

Польща;

Словаччина;

Угорщина;

Румунія;

Італія та інші.

Повний перелік країн оператор опублікував на своєму сайті.