Залишився один день: відомий мобільний оператор переписав тарифи
Мобільний оператор Lifecell із 22 липня о 00:00 запроваджує зміни для користувачів. Оновлення стосуються деяких тарифів.
Які зміни готує Lifecell
Мова йде про мобільний тариф "Додатковий роумінг" та обсяги послуг у пакеті "Гігабайти без кордонів", повідомили в компанії.
Після оновлення для підключення будуть доступні два варіанти у тарифі "Додатковий роумінг":
- 350 гривень – 15 ГБ мобільного інтернету;
- 700 гривень – 45 ГБ мобільного інтернету.
Водночас оператор прибере найменший пакет, який зараз включає 5 ГБ інтернету.
Відомо, що "Додатковий роумінг" є альтернативним тарифним планом, який можна використовувати у багатьох країнах світу. Однак при переході на нього стандартний тариф "Роумінг як вдома" перестає діяти. Тому підключати цей варіант рекомендують після використання доступного інтернету в межах основного тарифу.
Ще одне оновлення стосується послуги "Гігабайти без кордонів". Після 22 липня у 35 країнах користувачі отримуватимуть такі обсяги інтернету:
- 8 ГБ – для тарифу "Смарт Лайф Роумінг";
- 10 ГБ – для "Вільний Лайф Роумінг";
- 8 ГБ – для користувачів "Максі Роумінгу".
Додаткові гігабайти нараховуватимуться з моменту оплати нового пакета послуг після набуття чинності змін.
У яких країнах діятимуть нові умови
Оновлені правила стосуються 35 країн. Серед них – держави, де проживає найбільше українців за кордоном:
- Німеччина;
- Чехія;
- Польща;
- Словаччина;
- Угорщина;
- Румунія;
- Італія та інші.
Повний перелік країн оператор опублікував на своєму сайті.