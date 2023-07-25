На Тайвані збудують завод майже за 3 мільярди доларів: хто "замовляє музику"

Один із найпотужніших виробників мікросхем у світі TSMC анонсував масштабні плани, пов'язані з Тайванем. Цей крок пов'язаний з бумом навколо технології штучного інтелекту.

Компанія планує збудувати новий завод у науковому парку Тонглуо. Адміністрація закладу уже схвалила заявку виробника мікросхем на оренду землі.

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Найбільший виробник мікросхем збудує завод на Тайвані

Очільник компанії TSMC заявив, що наразі вони не можуть повною мірою задовольнити попит клієнтів після того, як світ сколихнув бум навколо штучного інтелекту. У зв'язку з цим у TSMC мають на темі майже вдвічі збільшити свої потужності для вдосконаленого упаковування.

Йдеться про можливість розміщення відразу кількох чипів в одному пристрої. Таким чином, вдасться мінімізувати додаткові витрати на більш потужні обчислення. За словами гендиректора TSMC, ці плани мають реалізувати до кінця 2024 року. Він також наголосив, що компанія збільшує свої потужності максимально швидко.

Водночас виробник мікросхем згадав про загальну економічну ситуацію у світі. Мовляв, що позиція TSMC, як найбільшого контрактного виробника мікросхем на глобальному рівні, не може компенсувати ширшу слабкість кінцевого ринку. У компанії пояснили, що це результат того, що світова економіка відновлюється більш повільно, ніж прогнозували.