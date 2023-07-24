У 2020 році Олександр Соболенко та Валентин Фречка заснували стартап Releaf Paper. Вони показали, що можуть робити папір з опалого листя, і з того часу розвивають цю справу.

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Історія успіху та завод у Франції

Спочатку виробництво паперу відбувалося у Житомирі, а згодом – у Луцьку. Тоді про власні потужності стартап лише мріяв.

Втім, хлопці не здавалися, і вже через два роки отримали грант спочатку від Google, а згодом – від ЄС на 2,5 мільйони євро на EIC Accelerator 2022. Згідно з умовами, Releaf Paper потрібно на ці гроші запустити дві виробничі лінії у різних країнах, час – 5 років.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Того ж року стартапу вдалося виготовити 150 тонн паперу та заробити 165 тисяч євро.

Цікаво! Серед клієнтів стартапу є такі відомі бренди як L'Oreal, Schneider Electric, Samsung, NYX та інші.

Новий завод у Франції повинен переробляти 10 тисяч тонн сировини на рік. Його запуск запланований до кінця 2024 року. Після цього стартап хоче залучити більше інвесторів та купити три фабрики у Європі.

За даними Releaf Paper, кожна тонна переробленого листя рятує від вирубки 17 дерев.