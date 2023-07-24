У 2020 році Олександр Соболенко та Валентин Фречка заснували стартап Releaf Paper. Вони показали, що можуть робити папір з опалого листя, і з того часу розвивають цю справу.
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Історія успіху та завод у Франції
Спочатку виробництво паперу відбувалося у Житомирі, а згодом – у Луцьку. Тоді про власні потужності стартап лише мріяв.
Втім, хлопці не здавалися, і вже через два роки отримали грант спочатку від Google, а згодом – від ЄС на 2,5 мільйони євро на EIC Accelerator 2022. Згідно з умовами, Releaf Paper потрібно на ці гроші запустити дві виробничі лінії у різних країнах, час – 5 років.
Того ж року стартапу вдалося виготовити 150 тонн паперу та заробити 165 тисяч євро.
Новий завод у Франції повинен переробляти 10 тисяч тонн сировини на рік. Його запуск запланований до кінця 2024 року. Після цього стартап хоче залучити більше інвесторів та купити три фабрики у Європі.
За даними Releaf Paper, кожна тонна переробленого листя рятує від вирубки 17 дерев.