В 2020 году Александр Соболенко и Валентин Фречко основали стартап Releaf Paper. Они показали, что могут делать бумагу из опавших листьев, и с тех пор развивают это дело.

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История успеха и завод во Франции

Сначала производство бумаги происходило в Житомире, а затем – в Луцке. Тогда о собственных мощностях стартап только мечтал.

Впрочем, ребята не сдавались, и уже два года спустя получили грант сначала от Google, а впоследствии – от ЕС на 2,5 миллиона евро на EIC Accelerator 2022. Согласно условиям, Releaf Paper нужно на эти деньги запустить две производственные линии в разных странах, время – 5 лет.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

В том же году стартапу удалось изготовить 150 тонн бумаги и заработать 165 тысяч евро.

Интересно! Среди клиентов стартапа есть такие известные бренды как L'Oreal, Schneider Electric, Samsung, NYX и другие.

Новый завод во Франции должен перерабатывать 10 тысяч тонн сырья в год. Его запуск намечен до конца 2024 года. После этого стартап хочет привлечь больше инвесторов и купить три фабрики в Европе.

По данным Releaf Paper, каждая тонна переработанных листьев спасает от вырубки 17 деревьев.