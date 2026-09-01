Shein і Temu можуть підняти ціни: в одній з країн Європи запровадили новий збір

Франція починає запроваджувати додаткові збори для компаній, які працюють у сегменті надшвидкої моди. Нові правила насамперед стосуватимуться таких популярних платформ, як Shein, Temu та AliExpress.

За китайський одяг доведеться платити додатково

Заходи передбачені законом, який французький парламент ухвалив у червні. Його мета – зменшити негативний вплив масового виробництва дешевого одягу з китайських маркетплейсів Shein, Temu та AliExpress на довкілля, пише Business Recorder.

Нові правила передбачають плату за кожну одиницю товару, якщо компанія відповідає критеріям надшвидкої моди. Розмір збору залежатиме від низки показників, зокрема обсягу продукції, яку продавець пропонує покупцям, а також вартості ремонту одягу порівняно з його ціною.

У 2026 році ставки встановлюються на рівні:

50 центів за одиницю нижньої білизни;

2 євро за футболку;

9 євро за джинси;

12 євро за куртку.

У перспективі суми можуть суттєво зрости. До 2030 року максимальний збір може становити 19,50 євро за одну одиницю одягу. При цьому він не зможе перевищувати 50% вартості товару без урахування податків.

Шкідливий вплив надшвидкої моди на наше довкілля та нашу економіку добре відомо і задокументовано,

– каже міністр екологічного переходу Матьє Лефевр.

Чому правила насамперед зачеплять Shein і Temu

Французька влада пояснює нововведення стрімким зростанням азійських платформ електронної комерції. Shein, Temu та AliExpress пропонують величезний вибір товарів за дуже низькими цінами, що, на думку французької влади, стимулює надмірне споживання та збільшує обсяг текстильних відходів.

Показовим є масштаб асортименту Shein. Станом на 31 березня цього року на платформі було представлено понад 2 мільйони товарних позицій, а щодня з'являлося близько 4 700 нових моделей одягу.

Саме обсяг продукції є одним із критеріїв, за якими визначатимуть, чи підпадає компанія під нові правила.

Очікується, що традиційні європейські ритейлери, зокрема Inditex та H&M, не зазнають такого самого впливу. Причина – значно менший асортимент товарів на їхніх онлайн-платформах.

Shein попереджає про можливе подорожчання

Представники Shein раніше заявляли, що додаткові збори можуть зрештою позначитися на покупцях:

Речник Shein у Франції, Квентін Руффат, раніше заявив, що штрафи за швидку моду зашкодять клієнтам, підвищивши ціни.

Міністерство торгівлі Китаю назвало французький закон дискримінаційним та торговельним бар'єром, заявивши, що він може порушувати принципи СОТ.

Для Shein нові французькі правила з'явилися на тлі інших змін, які вже створюють додатковий тиск на модель бізнесу компанії. Зокрема, у США та Європейському Союзі переглядають правила безмитного ввезення дешевих посилок з платформ електронної комерції.

У результаті надшвидка мода поступово стикається з вищими витратами та посиленням регулювання, що може вплинути як на самі платформи, так і на кінцеві ціни для покупців.

До слова, перший "удар" від ЄС маркетплейси вже отримали – з 1 липня Євросоюз скасував пільгу на посилки до 150 євро (de minimis).

Тепер за невеликі комерційні посилки стягуватиметься збір у 3 євро. Нововведення насамперед стосується товарів із популярних Temu та Shein, які останніми роками стрімко наростили продажі в Європі.

Ще однією причиною посилення правил стали результати перевірок імпортної продукції. Дослідження Європейського Союзу показало, що 60% товарів, придбаних онлайн за межами блоку, не відповідають європейським вимогам безпеки.