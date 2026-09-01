За китайскую одежду придется платить дополнительно

Эти меры предусмотрены законом, который французский парламент принял в июне. Его цель – уменьшить негативное воздействие массового производства дешевой одежды с китайских маркетплейсов Shein, Temu и AliExpress на окружающую среду, пишет Business Recorder.

Новые правила предусматривают плату за каждую единицу товара, если компания соответствует критериям "сверхбыстрой моды". Размер сбора будет зависеть от ряда показателей, в частности от объема продукции, которую продавец предлагает покупателям, а также от стоимости ремонта одежды по сравнению с ее ценой.

В 2026 году ставки устанавливаются на уровне:

50 центов за единицу нижнего белья;

2 евро за футболку;

9 евро за джинсы;

12 евро за куртку.

В перспективе суммы могут существенно вырасти. К 2030 году максимальный сбор может составить 19,50 евро за одну единицу одежды. При этом он не сможет превышать 50% стоимости товара без учета налогов.

Вредное воздействие сверхбыстрой моды на окружающую среду и нашу экономику хорошо известно и задокументировано,

– говорит министр экологического перехода Матье Лефевр.

Почему правила в первую очередь затронут Shein и Temu

Французские власти объясняют нововведение стремительным ростом азиатских платформ электронной коммерции. Shein, Temu и AliExpress предлагают огромный выбор товаров по очень низким ценам, что, по мнению французских властей, стимулирует чрезмерное потребление и увеличивает объем текстильных отходов.

Показателен масштаб ассортимента Shein. По состоянию на 31 марта этого года на платформе было представлено более 2 миллионов товарных позиций, а ежедневно появлялось около 4 700 новых моделей одежды.

Именно объем продукции является одним из критериев, по которым будет определяться, подпадает ли компания под действие новых правил.

Ожидается, что традиционные европейские ритейлеры, в частности Inditex и H&M, не подвергнутся такому же воздействию. Причина – значительно меньший ассортимент товаров на их онлайн-платформах.

Shein предупреждает о возможном подорожании

Представители Shein ранее заявляли, что дополнительные сборы в конечном итоге могут отразиться на покупателях:

Пресс-секретарь Shein во Франции Квентин Руффат ранее заявил, что штрафы за "быструю моду" навредят клиентам, приведя к росту цен.

Министерство торговли Китая назвало французский закон дискриминационным и торговым барьером, заявив, что он может нарушать принципы ВТО.

Для Shein новые французские правила появились на фоне других изменений, которые уже создают дополнительное давление на бизнес-модель компании. В частности, в США и Европейском Союзе пересматривают правила беспошлинного ввоза дешевых посылок с платформ электронной коммерции.

В результате "сверхбыстрая" мода постепенно сталкивается с ростом затрат и ужесточением регулирования, что может повлиять как на сами платформы, так и на конечные цены для покупателей.

К слову, первый "удар" от ЕС маркетплейсы уже получили – с 1 июля Евросоюз отменил льготу на посылки до 150 евро (de minimis).

Теперь за небольшие коммерческие посылки будет взиматься сбор в размере 3 евро. Нововведение в первую очередь касается товаров с популярных платформ Temu и Shein, которые в последние годы стремительно увеличили объемы продаж в Европе.

Еще одной причиной ужесточения правил стали результаты проверок импортной продукции. Исследование Европейского Союза показало, что 60% товаров, приобретенных онлайн за пределами блока, не соответствуют европейским требованиям безопасности.