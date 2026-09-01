За китайскую одежду придется платить дополнительно
Эти меры предусмотрены законом, который французский парламент принял в июне. Его цель – уменьшить негативное воздействие массового производства дешевой одежды с китайских маркетплейсов Shein, Temu и AliExpress на окружающую среду, пишет Business Recorder.
Новые правила предусматривают плату за каждую единицу товара, если компания соответствует критериям "сверхбыстрой моды". Размер сбора будет зависеть от ряда показателей, в частности от объема продукции, которую продавец предлагает покупателям, а также от стоимости ремонта одежды по сравнению с ее ценой.
В 2026 году ставки устанавливаются на уровне:
- 50 центов за единицу нижнего белья;
- 2 евро за футболку;
- 9 евро за джинсы;
- 12 евро за куртку.
В перспективе суммы могут существенно вырасти. К 2030 году максимальный сбор может составить 19,50 евро за одну единицу одежды. При этом он не сможет превышать 50% стоимости товара без учета налогов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Вредное воздействие сверхбыстрой моды на окружающую среду и нашу экономику хорошо известно и задокументировано,
– говорит министр экологического перехода Матье Лефевр.
Почему правила в первую очередь затронут Shein и Temu
Французские власти объясняют нововведение стремительным ростом азиатских платформ электронной коммерции. Shein, Temu и AliExpress предлагают огромный выбор товаров по очень низким ценам, что, по мнению французских властей, стимулирует чрезмерное потребление и увеличивает объем текстильных отходов.
Показателен масштаб ассортимента Shein. По состоянию на 31 марта этого года на платформе было представлено более 2 миллионов товарных позиций, а ежедневно появлялось около 4 700 новых моделей одежды.
Именно объем продукции является одним из критериев, по которым будет определяться, подпадает ли компания под действие новых правил.
Ожидается, что традиционные европейские ритейлеры, в частности Inditex и H&M, не подвергнутся такому же воздействию. Причина – значительно меньший ассортимент товаров на их онлайн-платформах.
Shein предупреждает о возможном подорожании
Представители Shein ранее заявляли, что дополнительные сборы в конечном итоге могут отразиться на покупателях:
- Пресс-секретарь Shein во Франции Квентин Руффат ранее заявил, что штрафы за "быструю моду" навредят клиентам, приведя к росту цен.
- Министерство торговли Китая назвало французский закон дискриминационным и торговым барьером, заявив, что он может нарушать принципы ВТО.
Для Shein новые французские правила появились на фоне других изменений, которые уже создают дополнительное давление на бизнес-модель компании. В частности, в США и Европейском Союзе пересматривают правила беспошлинного ввоза дешевых посылок с платформ электронной коммерции.
В результате "сверхбыстрая" мода постепенно сталкивается с ростом затрат и ужесточением регулирования, что может повлиять как на сами платформы, так и на конечные цены для покупателей.
К слову, первый "удар" от ЕС маркетплейсы уже получили – с 1 июля Евросоюз отменил льготу на посылки до 150 евро (de minimis).
Теперь за небольшие коммерческие посылки будет взиматься сбор в размере 3 евро. Нововведение в первую очередь касается товаров с популярных платформ Temu и Shein, которые в последние годы стремительно увеличили объемы продаж в Европе.
Еще одной причиной ужесточения правил стали результаты проверок импортной продукции. Исследование Европейского Союза показало, что 60% товаров, приобретенных онлайн за пределами блока, не соответствуют европейским требованиям безопасности.