Китайський маркетплейс Temu погодився змінити низку комерційних практик, які можуть вводити покупців в оману або впливати на їхні рішення щодо придбання товарів. Домовленість із Європейською комісією передбачає, зокрема, відмову від окремих знижок.

Від яких практик Temu відмовиться

Європейська комісія повідомила, що Temu погодилася привести низку своїх комерційних практик у відповідність до вимог законодавства ЄС про захист прав споживачів, пише Reuters.

Зобов'язання китайської платформи стосуються кількох механізмів, які регулятор вважає потенційно оманливими або такими, що надмірно впливають на рішення покупців. Зокрема, йдеться про:

знижки, які можуть створювати хибне враження про вигідність покупки;

неправдиві або маніпулятивні відгуки;

механіки психологічного тиску на покупців;

примусову гейміфікацію, яка спонукає користувачів до покупок;

відсутню, неповну або оманливу інформацію.

Temu також пообіцяла зробити інформацію про ціни, підтримку клієнтів, екологічні заяви та оформлення замовлень зрозумілішою і доступнішою. Крім того, платформа має спростити процедуру повернення коштів.

Які механізми продажів приберуть

Окремо Єврокомісія звернула увагу на функції гейміфікації, які використовують для залучення покупців. Temu зобов'язалася припинити застосування таких механік, зокрема обертання колеса фортуни, яке користувачам пропонують для доступу до торгового майданчика, а також рекламних повідомлень, що створюють тиск і спонукають до покупки.

Ми цінуємо конструктивну взаємодію протягом усього процесу та продовжуватимемо посилювати прозорість і покращувати досвід покупок для споживачів по всій Європі,

– кажуть в компанії.

За виконанням домовленостей стежитимуть країни ЄС. Якщо Temu не дотримуватиметься взятих зобов'язань, платформі можуть загрожувати штрафи у розмірі 4% або більше від її річного обороту у відповідних країнах-членах.

Temu вже має претензії від Єврокомісії через незаконні товари

Раніше Європейська комісія дійшла попереднього висновку, що Temu порушила вимоги Закону про цифрові послуги (DSA). Про це регулятор повідомив у заяві від 17 листопада.

Закон зобов'язує великі онлайн-платформи запроваджувати розумні, пропорційні та ефективні заходи для зменшення ризику поширення незаконних товарів. За оцінкою Єврокомісії, система контролю продукції на Temu має низку недоліків.

Якщо порушення підтвердяться, регулятор зможе накласти штраф у розмірі до 6% загального світового річного обороту компанії.



