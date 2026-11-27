От каких практик Temu откажется

Европейская комиссия сообщила, что Temu согласилась привести ряд своих коммерческих практик в соответствие с требованиями законодательства ЕС о защите прав потребителей, пишет Reuters.

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Обязательства китайской платформы касаются нескольких механизмов, которые регулятор считает потенциально вводящими в заблуждение или чрезмерно влияющими на решения покупателей. В частности, речь идет о:

скидки, которые могут создавать ложное впечатление о выгодности покупки;

ложные или манипулятивные отзывы;

механизмы психологического давления на покупателей;

принудительную геймификацию, побуждающую пользователей к покупкам;

отсутствующую, неполную или вводящую в заблуждение информацию.

Temu также пообещала сделать информацию о ценах, поддержке клиентов, экологических заявлениях и оформлении заказов более понятной и доступной. Кроме того, платформа должна упростить процедуру возврата средств.

Какие механизмы продаж будут устранены

Отдельно Еврокомиссия обратила внимание на функции геймификации, которые используются для привлечения покупателей. Temu обязалась прекратить применение таких механизмов, в частности вращения колеса фортуны, что предлагается пользователям для доступа к торговой площадке, а также рекламных сообщений, создающих давление и побуждающих к покупке.

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Мы ценим конструктивное взаимодействие на протяжении всего процесса и будем продолжать повышать прозрачность и улучшать опыт покупок для потребителей по всей Европе– заявляют в компании.

За выполнением договоренностей будут следить страны ЕС. Если Temu не будет соблюдать взятые на себя обязательства, платформе могут грозить штрафы в размере 4% или более от ее годового оборота в соответствующих странах-членах.

У Temu уже есть претензии от Еврокомиссии из-за незаконных товаров

Ранее Европейская комиссия пришла к предварительному выводу, что Temu нарушила требования Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом регулятор сообщил в заявлении от 17 ноября.

Закон обязывает большие онлайн-платформы вводить разумные, соразмерные и эффективные меры для снижения риска распространения незаконных товаров. По оценке Еврокомиссии, система контроля продукции на Temu имеет ряд недостатков.

Если нарушения подтвердятся, регулятор сможет наложить штраф в размере до 6% от общего мирового годового оборота компании.