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Сколько заработал владелец Temu и как сократил расходы

За третий квартал скорректированная чистая прибыль PDD Holdings составила 31 миллиард юаней, или 4,65 миллиарда долларов. Это превышает прогноз аналитиков, которые в среднем ожидали 28,03 миллиарда юаней, пишет Reuters.

В то же время компания существенно сократила расходы на продвижение и привлечение клиентов. За квартал расходы на продажи и маркетинг уменьшились примерно на 17% – до 25,3 миллиарда юаней.

На фоне этих результатов акции PDD Holdings выросли более чем на 6%. Однако показатели выручки не оправдали ожиданий:

выручка за квартал составила 108,3 миллиарда юаней;

в годовом исчислении этот показатель остался без изменений;

аналитики прогнозировали выручку на уровне 115,97 миллиарда юаней.

С кем конкурирует Temu и почему компания меняет стратегию

PDD Holdings развивает китайский маркетплейс Pinduoduo и международную платформу Temu. На рынке компания конкурирует с Alibaba, ее платформами Taobao и Tmall, JD.com и Douyin, принадлежащей ByteDance.

Для привлечения покупателей и продавцов платформы активно используют скидки, субсидии и различные стимулы. В то же время конкуренция усиливается, а потребители становятся более чувствительными к ценам на фоне экономического спада.

Чжао Цзячжэнь, сопредседатель правления и соисполнительный директор PDD Holdings, заявил, что компания будет продолжать вкладывать значительные средства в инфраструктуру цепочки поставок и платформы.

В то же время генеральный директор WPIC Marketing + Technologies Джейкоб Кук считает, что поведение покупателей меняется, а конкуренты также активно борются за аудиторию.

Что происходит с Temu на международных рынках

Международный бизнес Temu сталкивается с дополнительными трудностями, в частности на американском и европейском рынках. В США на компанию повлияли торговые пошлины на китайские товары и отмена беспошлинного режима для посылок низкой стоимости.

По оценке Кука, платформа сохраняет конкурентное преимущество благодаря доступным ценам, что особенно важно для покупателей на западных рынках в условиях роста стоимости жизни. Однако Европа остается критически важным рынком для Temu, а новые торговые ограничения могут негативно повлиять на продажи.

Так, 17 ноября Европейская комиссия предварительно пришла к выводу, что Temu нарушила требования Закона о цифровых услугах (DSA). Регулятор считает, что платформа недостаточно эффективно контролирует появление незаконных товаров, в частности из-за недостатков в системе проверки продукции, модерации контента и применения санкций к нарушителям.

Если нарушения подтвердятся, компании может грозить штраф в размере до 6% ее общего мирового годового оборота.