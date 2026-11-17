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ЕС обвинил Temu в недостаточном контроле за товарами

Европейская комиссия предварительно пришла к выводу, что компания Temu нарушила требования Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии от 17 ноября.

Документ обязывает онлайн-платформы вводить разумные, соразмерные и эффективные меры для снижения риска появления на их площадках незаконных товаров. По оценке ЕК, система контроля продукции на Temu имеет ряд недостатков. В частности , регулятор считает неэффективными:

проверки соответствия товаров требованиям безопасности;

процедуры модерации контента;

систему санкций в отношении нарушителей.

Теперь компания может воспользоваться правом на защиту: ознакомиться с материалами дела и предоставить письменный ответ на предварительные выводы Еврокомиссии. Параллельно пройдут консультации с Европейской Радой по цифровым услугам.

Если нарушения подтвердятся, регулятор сможет наложить на Temu штраф в размере до 6% от общего мирового годового оборота компании. Также Еврокомиссия может обязать платформу устранить выявленные недостатки.

Вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен подчеркнула, что онлайн-покупки не должны создавать риск приобретения незаконной или опасной продукции. По ее словам, платформы несут ответственность за защиту пользователей от таких товаров и контента в соответствии с DSA.

Какие опасные товары ранее обнаруживали на Temu

Это не первый случай, когда европейские регуляторы выдвигают претензии к китайскому маркетплейсу. Ранее Еврокомиссия уже проводила " проверки продукции Temu " в формате "тайного покупателя".

В ходе таких проверок неоднократно выявлялись товары, не соответствующие базовым требованиям безопасности. В частности, регулятор обращал внимание на:

Детские игрушки – значительная часть проверенной продукции содержала повышенный уровень химических веществ. Игрушки со съемными деталями – мелкие элементы могли представлять опасность для детей. Зарядные устройства – отдельные модели не прошли испытания на безопасность и могли представлять угрозу для пользователей.

28 мая Европейская комиссия уже наложила на Temu штраф в размере 200 миллионов евро в соответствии с Законом о цифровых услугах. Теперь платформе грозят новые финансовые санкции.