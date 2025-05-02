Temu змінює бізнес-модель – більше ніяких китайських товарів

Онлайн-маркетплейс Temu, відомий завдяки наддешевим китайським товарам, змінює свою бізнес-стратегію через нову тарифну політику адміністрації Дональда Трампа.

Temu змінює фокус

Тепер Temu, що належить китайському холдингу PDD Holdings, фокусується на співпраці з американськими постачальниками та переходить на локальне виконання замовлень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Такий крок дозволить компанії уникнути сплати мит і зберегти доступні ціни для споживачів у США.

Чому відбуваються зміни

Зміни стали реакцією на скасування тарифного послаблення "de minimis", яке раніше дозволяло безподаткове ввезення невеликих посилок із Китаю.

Ще у лютому Temu почала закликати китайських виробників надсилати продукцію гуртом на американські склади. Але з огляду на зростання вартості імпорту, компанія визнає: поповнення запасів стає дедалі дорожчим, що може вдарити по кінцевій ціні.

Водночас у Temu зазначили, що нова стратегія допоможе малому бізнесу в США отримати ширший доступ до ринку та покращити якість обслуговування клієнтів.