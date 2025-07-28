Temu може втратити до 6% обороту

Європейська комісія заявила про серйозні порушення китайською онлайн-платформою Temu правил Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). За попередніми висновками, Temu не забезпечує належного контролю за продажем нелегальної продукції на своїй платформі.

ЄС розслідує Temu?

Як повідомляє регулятор, "таємні покупки", проведені в межах перевірки, виявили високу ймовірність доступу до товарів, які не відповідають вимогам безпеки, зокрема дитячих іграшок та дрібної електроніки, передає 24 Канал.

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У разі підтвердження порушення Temu загрожує штраф до 6% від її глобального річного обороту, який у 2024 році сягнув 70,8 мільярдів доларів. Для компанії це означає потенційні санкції на мільярди доларів та обов'язкове впровадження коригувальних заходів.

Що цьому передувало?

Розслідування триває з жовтня 2024 року й охоплює низку можливих порушень. Рішення про офіційне недотримання вимог очікується після завершення оцінки.

Temu наразі активно працює на ринку ЄС, маючи близько 92 мільйонів активних користувачів у регіоні з загальної аудиторії в 292 мільйони по всьому світу.