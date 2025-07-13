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13 липня, 15:02
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Ринок праці ожив: які фахівці потрібні бізнесу в червні

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У червні 2023 року в Україні зафіксовано найбільшу кількість вакансій та кандидатів за рік, зокрема зростання частки неповнолітніх кандидатів з 3% до 6%.
  • 55% усіх вакансій призначені для фахівців без досвіду, а найвищий попит спостерігається у категорії "Робочі спеціальності, виробництво". 

Цьогоріч літо, яке зазвичай вважається періодом затишшя на ринку праці, розпочалося з неочікуваного підйому. В Україні фіксують найбільшу за рік кількість вакансій і кандидатів.

Компанії працевлаштовують підлітків 

За даними Work.ua, у червні кількість оголошень сягнула 107 069, а активність тих, хто шукає роботу, стала найвищою за останні 2 роки, передає 24 Канал. Одним із помітних трендів стало зростання частки неповнолітніх кандидатів – з 3% до 6%. 

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У відповідь на кадровий дефіцит низка компаній почала відкрито заявляти про готовність наймати молодь до 18 років. Наприклад, McDonald's вже бере на роботу підлітків з 16 років.

Які ключові тенденції ринку праці?

55% усіх вакансій – для фахівців без досвіду, що створює сприятливі умови для старту кар'єри. Найбільше вакансій – у категорії "Робочі спеціальності, виробництво", що вчергове свідчить про гостру нестачу робітничих кадрів.

Зауважте. Сезонний підйом торкнувся категорій: освіта, рекрутинг, туризм, роздрібна торгівля та сфера обслуговування.

Географія вакансій

Зростання кількості пропозицій зафіксовано у Хмельницькій, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях (+2%). Одещина – єдина область-лідер, де обсяг вакансій не скоротився порівняно з травнем.

Найактивніші роботодавці у червні:

  • Аврора – 1 315 вакансій
  • Фора – 1 267
  • Нова пошта – 1 059
  • EVA – 995
  • NOVUS – 958

Яка середня зарплата на ринку? 

Середній рівень зарплат у червні залишився на рівні 25 000 гривень, не показавши зростання вперше у 2025 році. Проте у деяких сферах роботодавці підвищили ставки:

  • Будівництво, архітектура – 32 500 гривень(+8%)
  • Страхування – 28 000 гривень (+8%)
  • Краса, фітнес, спорт – 26 750 гривень (+7%)
  • Виробництво – 26 000 гривень (+4%)

Цікаво. Серед найвищих зарплат ендодонтист (60 000 гривень), водій-міжнародник, трейдер, рієлтор (до 55 000 гривень), медіабаєр та бізнес-аналітик.