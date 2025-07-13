Компании трудоустраивают подростков
По данным Work.ua, в июне количество объявлений достигло 107 069, а активность тех, кто ищет работу, стала самой высокой за последние 2 года, передает 24 Канал. Одним из заметных трендов стал рост доли несовершеннолетних кандидатов – с 3% до 6%.
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В ответ на кадровый дефицит ряд компаний начали открыто заявлять о готовности нанимать молодежь до 18 лет. Например, McDonald's уже берет на работу подростков с 16 лет.
Какие ключевые тенденции рынка труда?
55% всех вакансий – для специалистов без опыта, что создает благоприятные условия для старта карьеры. Больше всего вакансий – в категории "Рабочие специальности, производство", что в очередной раз свидетельствует об острой нехватке рабочих кадров.
Заметьте. Сезонный подъем коснулся категорий: образование, рекрутинг, туризм, розничная торговля и сфера обслуживания.
География вакансий
Рост количества предложений зафиксирован в Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях (+2%). Одесская область – единственная область-лидер, где объем вакансий не сократился по сравнению с маем.
Самые активные работодатели в июне:
- Аврора – 1 315 вакансий
- Фора – 1 267
- Новая почта – 1 059
- EVA – 995
- NOVUS – 958
Какая средняя зарплата на рынке?
Средний уровень зарплат в июне остался на уровне 25 000 гривен, не показав роста впервые в 2025 году. Однако в некоторых сферах работодатели повысили ставки:
- Строительство, архитектура – 32 500 гривен (+ 8%)
- Страхование – 28 000 гривен (+8%)
- Красота, фитнес, спорт – 26 750 гривен (+7%)
- Производство – 26 000 гривен (+4%)
Интересно. Среди самых высоких зарплат эндодонтист (60 000 гривен), водитель-международник, трейдер, риэлтор (до 55 000 гривен), медиабаер и бизнес-аналитик.