Компании трудоустраивают подростков

По данным Work.ua, в июне количество объявлений достигло 107 069, а активность тех, кто ищет работу, стала самой высокой за последние 2 года, передает 24 Канал. Одним из заметных трендов стал рост доли несовершеннолетних кандидатов – с 3% до 6%.

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В ответ на кадровый дефицит ряд компаний начали открыто заявлять о готовности нанимать молодежь до 18 лет. Например, McDonald's уже берет на работу подростков с 16 лет.

Какие ключевые тенденции рынка труда?

55% всех вакансий – для специалистов без опыта, что создает благоприятные условия для старта карьеры. Больше всего вакансий – в категории "Рабочие специальности, производство", что в очередной раз свидетельствует об острой нехватке рабочих кадров.

Заметьте. Сезонный подъем коснулся категорий: образование, рекрутинг, туризм, розничная торговля и сфера обслуживания.

География вакансий

Рост количества предложений зафиксирован в Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях (+2%). Одесская область – единственная область-лидер, где объем вакансий не сократился по сравнению с маем.

Самые активные работодатели в июне:

Аврора – 1 315 вакансий

Фора – 1 267

Новая почта – 1 059

EVA – 995

NOVUS – 958

Какая средняя зарплата на рынке?

Средний уровень зарплат в июне остался на уровне 25 000 гривен, не показав роста впервые в 2025 году. Однако в некоторых сферах работодатели повысили ставки:

Строительство, архитектура – 32 500 гривен (+ 8%)

Страхование – 28 000 гривен (+8%)

Красота, фитнес, спорт – 26 750 гривен (+7%)

Производство – 26 000 гривен (+4%)

Интересно. Среди самых высоких зарплат эндодонтист (60 000 гривен), водитель-международник, трейдер, риэлтор (до 55 000 гривен), медиабаер и бизнес-аналитик.