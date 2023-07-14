"Факел новоросії" та інший непотріб: на Amazon продають книжки військового злочинця Губарєва

Терорист та російський військовий злочинець Павєл Губарєв уявив себе письменником та продає свою "творчість" на Amazon. Користувачі у твітері вже закликали сайт видалити книгу, що носить виключно пропагандистські наративи Кремля.

Книги Губарєва на Amazon

Наразі книга "Факел Новороссии" зрадника, колабораціоніста та терориста Павла Губарєва посідає 21 місце серед бестселерів Amazon в "Історії України". Також вона перекладена англійською та німецькою мовами.

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Книги Губарєва на Amazon / Скриншот 24 Каналу

Однак книга ніякої популярності серед іноземної аудиторії не має. Ба навіть більше, на американському сайті дуже багато відгуків з однією зіркою, а в коментарях люди пишуть про "дарма зіпсований папір" та російську пропаганду.

Так, наприклад, користувач Amazon з Великої Британії зазначив, що книгу можна назвати лише квінтесенцією брехні та прокремлівської пропаганди, спрямованої на спотворення правди про Україну. Також він додав, що трактування фактів Губарєвим абсолютно перекручені та спотворені, тож категорично не радить витрачати на книгу ні час, ні гроші.

Негативний коментар клієнта Amazon, який придбав та прочитав книгу Губарєва / Скриншот з сайту, 24 Канал

Нагадаємо! Це далеко не перший скандал з Amazon щодо продажу товарів, які пропагують псевдореспубліки. Раніше на сайті з'явилася продукція з логотипами так званої "ДНР".

Тоді на ситуацію відреагувало посольство України у США та попросило засновника Amazon Джеффа Безоса прибрати з сайту продукцію терористів.

Користувачі твітеру закликають видалити книги Губарєва

У соціальній мережі твітер користувачі почали вимагати публічної відповіді від Amazon, тегаючи компані та, зауважуючи, що це пропагандистка книга яка спотворює факти про війну, що триває в Україні через російську агресію.

Також обурені користувачі підкреслювали у своїх дописах, що Губарєв знаходиться під санкціями Великої Британії та підтримує знищення українців.

Що відомо про Губарєва

Павєл Губарєв – один з найбільш відомих діячів так званої псевдореспубліки "ДНР". Він тісно пов'язаний з не менш відомим терористом Ігорєм Стрєлковим, вербував людей до збройних формувань сепаратистів та допомагав захоплювати українські території. За це окупанти навіть призначали його "губернатором" незаконного утворення "ДНР".



Також журналісти повідомляли, що Губарєв та його дружина причетні до викрадення українських журналістів та схиляння їх до співпраці з окупантами. Терорист перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.

Чи продає Amazon товари в Росію

Ще в березні 2022 року компанія Amazon повідомила, що більше не працюватиме для російської аудиторії. Зокрема, громадяни країни-окупанта не можуть робити замовлення на платформі, а також не можуть користуватися сервісом потокового відео Prime Video.

Така ж доля спіткала і посіпак російських окупантів – білорусів. Компанія не збирається переглядати свою позицію, поки Росія веде криваву терористичну війну проти України.

Окрім того, заблокована реєстрація нових користувачів, які мешкають на території Росії та Білорусі.