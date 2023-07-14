Книги Губарева на Amazon
Сейчас книга "Факел Новороссии" предателя, коллаборациониста и террориста Павла Губарева занимает 21 место среди бестселлеров Amazon в "Истории Украины". Также она переведена на английский и немецкий языки.
Читайте также Компания, которая делает Coca-Cola для Украины, работает в России и платит налоги оккупантам
Книги Губарева на Amazon / Скриншот 24 Канала
Однако книга никакой популярности среди иностранной аудитории не пользуется. Более того, на американском сайте очень много отзывов с одной звездой, а в комментариях люди пишут о "даром испорченной бумаге" и российской пропаганде.
Так, например, пользователь Amazon из Великобритании отметил, что книгу можно назвать только квинтэссенцией лжи и прокремлевской пропаганды, направленной на искажение правды об Украине. Также он добавил, что трактовка фактов Губаревым абсолютно извращена и искажена, поэтому категорически не советует тратить на книгу ни время, ни деньги.
Негативный комментарий клиента Amazon, который приобрел и прочитал книгу Губарева / Скриншот с сайта, 24 Канал
Пользователи твиттера призывают удалить книги Губарева
В социальной сети твиттер пользователи потребовали публичного ответа от Amazon, тегая компании и, отмечая, что это пропагандистка книга искажающая факты о войне, продолжающейся в Украине из-за российской агрессии.
Также возмущенные пользователи подчеркивали в своих сообщениях, что Губарев находится под санкциями Великобритании и поддерживает уничтожение украинцев.