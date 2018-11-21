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      Amazon продает товары с символикой боевиков: появилась реакция Украины

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      Украина отреагировала на продажу интернет-магазином Amazon товаров с символикой оккупантов
      Украина отреагировала на продажу интернет-магазином Amazon товаров с символикой оккупантов / Фото из открытых источников

      На сайте всемирно известного интернет-магазина можно найти товары с символикой оккупационной власти. Посольство Украины в США обратилось к основателю магазина Джеффу Безосу "с настойчивым призывом" снять с веб-сайта соответствующую продукцию.

      Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

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      Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что изъятие указанных товаров с сайта Amazon.com восстановит высокую репутацию интернет-магазина.

      Мы убеждены, что продажа товаров с символикой "ДНР" – террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности, не несет никаких "посылов" к миру и уважения к человеческой жизни, а поддерживает пропаганду РФ против территориальной целостности Украины,
      отметили в посольстве.

      Кроме этого, посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. "относительно принятия аналогичных мер" относительно продукции с символикой так называемых "ЛНР" и "ДНР".

      Amazon Окупанти
      Скринштон с веб-сайта Amazon

      К слову, это уже не первый скандал с веб-сайтом в течение последнего времени. Недавно американский интернет-ресурс опубликовал для продажи книгу об украинской Роксолане, при этом в описании назовя ее "русской рабыней".

      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Amazon Скандал Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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