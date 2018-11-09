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      Литовские активисты требуют Amazon не продавать товары с советской символикой

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      Одежда с советской символикой
      Одежда с советской символикой / Фото из свободных источников

      Активистов из Литвы возмутило то, что интернет-сервис Amazon продает множество товаров с советской символикой. Они стремятся, чтобы все эти товары изъяли из продажи.

      Об этом сообщает Delfi.

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      Автором и инициатором акции был Гедрюс Сакалаускас. Он призвал жителей Литвы, а также других пользователей со всего мира объединиться и выразить свое мнение о недопустимости торговли вещами с советской символикой.

      Активисты в рамках акции оставляют на странице Amazon в Facebook вопрос, уверены ли они в том, что сделали правильный выбор. Кроме того, участники акции распространяют сообщения в Twitter с хештегом #WhyNotSwastika.

      По словам организатора акции, к ней уже присоединились и другие страны, в частности Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Словакия, Грузия, Армения и Украина.

      Напомним, что ранее украинские пользователи социальных сетей запустили флешмоб с призывом бойкотировать продукцию немецкой компании Adidas в связи с выпуском брендом коллекции одежды с символами СССР.

      Теги: протесты Литва СССР Декоммунизация Amazon Скандал
      Источник: 24 Канал
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