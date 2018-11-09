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      Литовські активісти вимагають Amazon не продавати товари з радянською символікою

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      Одяг з радянською символікою
      Одяг з радянською символікою / Фото з вільних джерел

      Активістів з Литви обурило те, що інтернет-сервіс Amazon продає безліч товарів з радянською символікою. Вони прагнуть, аби всі ці товари вилучили з продажу.

      Про це повідомляє Delfi

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      Автором та ініціатором акції був Гедрюс Сакалаускас. Він закликав жителів Литви, а також інших користувачів з усього світу об'єднатися і висловити свою думку щодо неприпустимості торгівлі речами з радянською символікою.

      Активісти у рамках акції залишають на сторінці Amazon у Facebook питання, чи впевнені вони в тому, що зробили правильний вибір. Крім того, учасники акції поширюють дописи у Twitter із хештегом #WhyNotSwastika.

      За словами організатора акції, до неї вже долучилися й інші країни, зокрема Естонія, Латвія, Польща, Чехія, Словаччина, Грузія, Вірменія та  Україна.

      Нагадаємо, що раніше українські користувачі соціальних мереж запустили флешмоб із закликом бойкотувати продукцію німецької компанії Adidas у зв'язку із випуском брендом колекції одягу із символами СРСР.

      Теги: СРСР Литва протести Скандал Amazon Декомунізація
      Джерело: 24 Канал
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