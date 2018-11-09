Литовські активісти вимагають Amazon не продавати товари з радянською символікою

Активістів з Литви обурило те, що інтернет-сервіс Amazon продає безліч товарів з радянською символікою. Вони прагнуть, аби всі ці товари вилучили з продажу.

Про це повідомляє Delfi.

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Автором та ініціатором акції був Гедрюс Сакалаускас. Він закликав жителів Литви, а також інших користувачів з усього світу об'єднатися і висловити свою думку щодо неприпустимості торгівлі речами з радянською символікою.

Активісти у рамках акції залишають на сторінці Amazon у Facebook питання, чи впевнені вони в тому, що зробили правильний вибір. Крім того, учасники акції поширюють дописи у Twitter із хештегом #WhyNotSwastika.

За словами організатора акції, до неї вже долучилися й інші країни, зокрема Естонія, Латвія, Польща, Чехія, Словаччина, Грузія, Вірменія та Україна.

Нагадаємо, що раніше українські користувачі соціальних мереж запустили флешмоб із закликом бойкотувати продукцію німецької компанії Adidas у зв'язку із випуском брендом колекції одягу із символами СРСР.