Штучний інтелект скоро буде всюди: навіщо Thomson Reuters купує Casetext за готівку

Компанія Thomson Reuters інвестує сотні мільйонів в придбання Casetext. Та отримала ранній доступ до мовної моделі популярного штучного інтелекту.

Відома корпорація Thomson Reuters повідомила про те, що придбає каліфорнійську компанію Casetext. Сума угоди – 650 мільйонів доларів готівкою.

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Чим займається Casetext

Casetext отримала ранній доступ до великої мовної моделі OpenAI GPT-4. Це дозволяє компанії розробляти багато рішень з використанням нової технології, зокрема, йдеться про вдосконалення у роботі юристів.

Як заявив президент і головний виконавчий директор Thomson Reuters Стів Хаскер, придбання Casetext стане новим кроком у наданні клієнтам рішень на базі використання штучного інтелекту.

За словами фінансового директора Thomson Reuters Майкла Іствуда, компанія буде щороку витрачати 100 мільйонів доларів на рік. Ці гроші будуть відокремлені від злиття та поглинання компанії. Тобто, до 2025 року Thomson Reuters інвестує у штучний інтелект близько 10 мільярдів доларів.