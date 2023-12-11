TikTok інвестує 1,5 мільярда доларів у GoTo, щоб розвинути електронну комерцію в Індонезії

TikTok інвестує близько 1,5 мільярда доларів у індонезійську GoTo Gojek Tokopedia. Це потрібно для того, щоб платформа змогла відновити електрону комерцію в Індонезії.

TikTok відновить електронну комерцію в Індонезії

Раніше TikTok був вимушений закрити свій сервіс електронної комерції TikTok Shop в Індонезії через заборону місцевої влади на онлайн-покупки. Так вчинили, щоб захистити дані дрібних продавців і користувачів у соцмережах.

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Для TikTok індонезійський ринок був першим, де компанія запустила сервіс електронної комерції ще на початку 2023 року.

Тож, з угоди стало відомо, що TikTok придбає 75,01% від найбільшої платформи електронної комерції в Індонезії GoTo Tokopedia. Це коштуватиме для китайської соцмережі близько 840 мільйонів доларів і дозволить їй додати TikTok Shop до розширеної організації Tokopedia.

Компанія планує укласти угоду ще до початку І кварталу 2024 року, тобто цього грудня. В цей же період Tokopedia отримає векселі на 1 мільярд доларів, який зможе використати на фінансування потреб в оборотному капіталі.

Стратегічне партнерство розпочнеться з пілотного періоду, який буде здійснюватися в тісній консультації та під наглядом відповідних регулюючих органів,

– додали у TikTok.

Загалом TikTok зобов'язався інвестувати близько 1,5 мільярда доларів, щоб забезпечити майбутнє фінансування, необхідне для бізнесу без розмивання в GoTo.