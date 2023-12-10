Нова шахрайська схема та протидія банків

Шахраї почали використовувати нову схему задля виманювання грошей з банківських карток українців. Вони пропонують заробіток у соціальних мережах TikTok, YouTube, а також в Google Maps від 600 до 1500 гривень на день.

Цікаво Комунікація – це головне: про що повинен знати кожен у робочому колективі

Свої пропозиції шахраї розсилають із закордонних номерів. Звернень громадян через втрату грошей було так багато, що українські банки вже почали працювати над системою протидії.

Зокрема, фінансові установи почали блокувати рахунки зловмисників та відстежувати транзакції, якщо суми повторюються. Банки повідомляють клієнтів про потенційну небезпеку та намагаються запобігати діям шахраїв.

Ті також зреагували на банківські обмеження та почали залучати третіх осіб, які стають співучасниками схеми. Внаслідок цього усі претензії скеровуються до першого отримувача коштів, який також став жертвою зловмисників.

Скільки мільйонів втратили українці

Як повідомив CEO Monobank Олег Гороховський, клієнти втратили близько 65 мільйонів гривень. Близько 70% шахрайських транзакцій вдається зупиняти, але частина коштів все одно потрапляє у руки зловмисників.

У Приватбанку не розголошують суми втрат, але також прокоментували, що змогли зупинити близько 76% транзакцій, пов'язаних із шахраями.