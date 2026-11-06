TikTok загрожує штраф на мільярди: що відомо про скандал

Європейський Союз висунув TikTok звинувачення через певні алгоритми рекомендацій. Якщо платформа не усуне порушення, її власнику ByteDance наступного року може загрожувати штраф до 6% світового річного обороту.

Чому ЄС має претензії до алгоритмів TikTok

Європейська комісія, яка відповідає за цифрове регулювання в ЄС, заявила, що TikTok не вжив достатніх заходів для зменшення ризиків, пов'язаних із роботою рекомендаційної системи, пише Reuters.

Йдеться про так званий ефект "кролячої нори", коли алгоритм постійно пропонує користувачеві схожі відео та спонукає продовжувати перегляд.

Щоразу, коли користувач прокручує або лайкає відео в TikTok, алгоритм показує більше тих самих відео, що веде користувачів у кролячі нори, з яких їм нелегко вибратися,

– заявила голова ЄС з питань технологій Генна Вірккунен.

На думку регуляторів, нескінченне прокручування стрічки й повторюваний контент про смуток, ізоляцію або сприйняття власного тіла можуть негативно впливати на психічне здоров'я користувачів.

Єврокомісія вимагає від TikTok переглянути принципи роботи стрічки "Для вас". Серед запропонованих змін:

більше враховувати свідомо обрані користувачами уподобання;

зробити налаштування контролю над рекомендаціями доступнішими та зручнішими;

регулярно перевіряти роботу алгоритму та його вплив на користувачів.

Якщо компанія не усуне виявлені проблеми, ByteDance може отримати штраф у розмірі до 6% свого світового річного обороту.

Зауважте! Світовий оборот TikTok у 2026 році прогнозується на рівні близько 44 мільярдів доларів, за оцінками аналітиків Cropink.

Через що ЄС уже розслідує діяльність TikTok

Нові звинувачення є частиною ширшого розслідування щодо TikTok у межах Закону ЄС про цифрові послуги. Цей документ зобов'язує великі онлайн-платформи активніше протидіяти поширенню шкідливого та незаконного контенту й оцінювати ризики, пов'язані з їхньою роботою.

Ще в лютому 2026 року європейські регулятори звинуватили TikTok у створенні дизайну, що викликає залежність, недостатньому захисті дітей та перешкодах для дослідників, які намагаються отримати доступ до публічних даних платформи.

Тоді в TikTok назвали попередні висновки регуляторів "категорично хибними" та заявили про намір їх оскаржити.