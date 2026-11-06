TikTok грозит штраф в миллиарды: что известно о скандале

Adv

Почему у ЕС есть претензии к алгоритмам TikTok

Европейская комиссия, отвечающая за цифровое регулирование в ЕС, заявила, что компания TikTok не приняла достаточных мер для снижения рисков, связанных с работой рекомендательной системы, пишет Reuters.

Речь идет о так называемом эффекте "кроличьей норы", когда алгоритм постоянно предлагает пользователю похожие видео и побуждает продолжать просмотр.

Каждый раз, когда пользователь прокручивает или ставит лайк под видео в TikTok, алгоритм показывает больше таких же видео, что заводит пользователей в "кроличьи норы", из которых им нелегко выбраться– заявила глава ЕС по вопросам технологий Генна Вирккунен.

По мнению регуляторов, бесконечная прокрутка ленты и повторяющийся контент о грусти, изоляции или восприятии собственного тела могут негативно влиять на психическое здоровье пользователей.

Еврокомиссия требует от TikTok пересмотреть принципы работы ленты "Для вас". Среди предложенных изменений:

больше учитывать сознательно выбранные пользователями предпочтения;

сделать настройки контроля над рекомендациями более доступными и удобными;

регулярно проверять работу алгоритма и его влияние на пользователей.

Если компания не устранит выявленные проблемы, ByteDance может получить штраф в размере до 6% своего мирового годового оборота.

Обратите внимание! Мировой оборот TikTok в 2026 году прогнозируется на уровне около 44 миллиардов долларов, по оценкам аналитиков Cropink.

Почему ЕС уже расследует деятельность TikTok

Новые обвинения являются частью более широкого расследования в отношении TikTok в рамках Закона ЕС о цифровых услугах. Этот документ обязывает большие онлайн-платформы более активно противодействовать распространению вредного и незаконного контента и оценивать риски, связанные с их работой.

Еще в феврале 2026 года европейские регуляторы обвинили TikTok в создании вызывающего зависимость дизайна, недостаточной защите детей и препятствиях для исследователей, пытающихся получить доступ к публичным данным платформы.

Тогда в TikTok назвали предварительные выводы регуляторов "категорически ошибочными" и заявили о намерении их обжаловать.