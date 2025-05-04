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4 травня, 16:03
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TikTok отримав рекордний штраф за витік даних до Китаю

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Ірландський регулятор оштрафував TikTok на 530 мільйонів євро за порушення правил обробки персональних даних.
  • TikTok звинуватили в незаконному передаванні даних користувачів з Європейської економічної зони в Китай без достатніх гарантій безпеки. 

Ірландський регулятор із захисту даних оштрафував TikTok на 530 мільйонів євро (понад 600 мільйонів доларів) за порушення правил обробки персональної інформації. Компанію звинуватили в незаконному передаванні даних користувачів з Європейської економічної зони працівникам у Китаї без достатніх гарантій безпеки.

У чому звинуватили TikTok

Розслідування проводила Ірландська комісія із захисту даних (DPC), яка контролює дотримання Загального регламенту захисту даних (GDPR) TikTok'ом у межах ЄС, повідомляє CNBC, інформує 24 Канал

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Зокрема, регулятор встановив, що TikTok:

  • не забезпечив належного рівня захисту даних, які доступні працівникам компанії в Китаї;
  • не зміг довести, що дані захищені на рівні, еквівалентному європейському;
  • не оцінив ризики потенційного доступу китайської влади до персональної інформації.

"TikTok не зміг гарантувати і продемонструвати, що передані дані залишаються захищеними згідно з європейськими стандартами", – заявив заступник комісара DPC Грем Дойл.

Зауважте. Регулятор зобов'язав компанію впродовж 6 місяців привести свою політику обробки даних у відповідність до законодавства ЄС. В іншому разі TikTok заборонять передавати персональні дані до Китаю.