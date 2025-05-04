У чому звинуватили TikTok

Розслідування проводила Ірландська комісія із захисту даних (DPC), яка контролює дотримання Загального регламенту захисту даних (GDPR) TikTok'ом у межах ЄС, повідомляє CNBC, інформує 24 Канал.

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Зокрема, регулятор встановив, що TikTok:

не забезпечив належного рівня захисту даних, які доступні працівникам компанії в Китаї;

не зміг довести, що дані захищені на рівні, еквівалентному європейському;

не оцінив ризики потенційного доступу китайської влади до персональної інформації.

"TikTok не зміг гарантувати і продемонструвати, що передані дані залишаються захищеними згідно з європейськими стандартами", – заявив заступник комісара DPC Грем Дойл.

Зауважте. Регулятор зобов'язав компанію впродовж 6 місяців привести свою політику обробки даних у відповідність до законодавства ЄС. В іншому разі TikTok заборонять передавати персональні дані до Китаю.