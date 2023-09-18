ТікТок вперше оштрафували за порушення законів ЄС: яка країна та за що покарала соціальну мережу

Соціальну мережу TikTok оштрафували за зберігання даних користувачів. Компанія не погоджується ані з тим, що вчинила порушення, ані з розміром штрафу.

Влада Ірландії звинуватила соціальну мережу ТікТок у порушенні закону Євросоюзу щодо зберігання даних користувачів. ЄС став на бік обвинувача, хоча у компанії стверджують, що не порушували жодних прав.

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У чому звинувачують ТікТок

За словами комісара Ірландії із захисту даних, ТікТок порушив кілька законів ЄС про конфіденційність у період з 31 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року. Зокрема, йдеться про обробку персональних даних дітей.

Після розслідування Євросоюз наклав на соціальну мережу штрафні санкції у розмірі. Це перший випадок, коли ТікТок із регіональним офісом в Ірландії нарвався на штраф від ЄС.

У висновку регулятора йдеться, що в 2020 році облікові записи користувачів віком до 16 років були "публічними" за замовчуванням, що заборонено в Європі. Також компанія не здійснювала перевірок, чи справді акаунти, які були пов'язані з профілями дітей як "сімейне сполучення", насправді були батьками чи опікунами дітей.

Як відреагував ТікТок

Представники компанії повідомили, що не погоджуються ані з рішенням, ані з розміром штрафу. В соціальній мережі стверджують, що провели низку заходів із захисту конфіденційності дітей ще до того, як DPC розпочало розслідування у 2021 році:

контроль над батьківськими акаунтами додали у листопаді 2020 року;

налаштування облікових записів дітей як "приватне" за замовчуванням зробили в січні 2021 року.

У ТікТок також заявили, що активно працюють над постійним оновленням політики конфіденційності.