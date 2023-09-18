Власти Ирландии обвинили социальную сеть ТикТок в нарушении закона Евросоюза по хранению данных пользователей. ЕС принял сторону обвинителя, хотя в компании утверждают, что не нарушали никаких прав.

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В чем обвиняют ТикТок

По словам комиссара Ирландии по защите данных, ТикТок нарушил несколько законов ЕС о конфиденциальности в период с 31 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. В частности, речь идет об обработке персональных данных детей.

После расследования Евросоюз наложил на социальную сеть штрафные санкции в размере 345 миллионов евро. Это первый случай, когда ТикТок с региональным офисом в Ирландии нарвался на штраф от ЕС.

В заключении регулятора говорится, что в 2020 году учетные записи пользователей младше 16 лет были "публичными" по умолчанию, что запрещено в Европе. Также компания не осуществляла проверок, действительно ли аккаунты, связанные с профилями детей как "семейные связи", на самом деле были родителями или опекунами детей.

Как отреагировал ТикТок

Представители компании сообщили, что не согласны ни с решением, ни с размером штрафа. В социальной сети утверждают, что провели ряд мер по защите конфиденциальности детей еще до того, как DPC начало расследование в 2021 году:

контроль над родительскими аккаунтами был добавлен в ноябре 2020 года;

настройку учетных записей детей как "частную" по умолчанию сделали в январе 2021 года.

В ТикТок также заявили, что активно работают над постоянным обновлением политики конфиденциальности.