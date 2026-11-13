400 мільярдів доларів за власника TikTok: ByteDance оцінила свій бізнес

Китайська ByteDance, якій належить TikTok, запропонувала інвесторам викупити акції компанії. У межах цієї програми бізнес оцінили приблизно у 400 мільярдів доларів – це на 20% більше, ніж під час аналогічної пропозиції рік тому.

За скільки ByteDance готова викупити акції

Компанія-власник TikTok ByteDance встановила ціну викупу на рівні 241,35 долара за акцію. Загалом компанія планує придбати в інвесторів папери на суму до 6 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

Окрім цього, ByteDance запропонувала перенести на чотири роки кінцевий термін виходу на біржу або надання зовнішнім акціонерам можливості продати всі свої частки. Новою датою визначили 11 грудня 2030 року.

ByteDance посилює інвестиції в ШІ

У листі до акціонерів компанія також розповіла про плани запропонувати співробітникам підрозділу штучного інтелекту загалом 300 мільйонів акцій, вартість яких буде прив'язана до результатів цього напряму.

Так ByteDance намагається залучати та утримувати фахівців зі штучного інтелекту. Для працівників цього підрозділу вже передбачені окремі пільгові умови отримання акцій, які відрізняються від пропозицій для решти команди.

Загалом компанія, яка стала відомою завдяки алгоритмам рекомендацій TikTok та китайського сервісу Douyin, останніми роками активніше розвиває ШІ-напрям. Після появи ChatGPT ByteDance зіткнулася з необхідністю наздоганяти конкурентів у сфері великих мовних моделей.

Серед її ключових продуктів:

Doubao – чат-бот зі штучним інтелектом, який став найпопулярнішим у Китаї;

– чат-бот зі штучним інтелектом, який став найпопулярнішим у Китаї; Seedance – сервіс для генерації відео за допомогою ШІ.

Нагадаємо, що раніше Європейська комісія висунула TikTok звинувачення через роботу алгоритмів рекомендацій. Регулятор вважає, що платформа недостатньо обмежує ризики так званого ефекту "кролячої нори", коли користувачам постійно пропонують схожі відео, через що їм стає складніше припинити перегляд.

Щоразу, коли користувач прокручує або лайкає відео в TikTok, алгоритм показує більше тих самих відео, що веде користувачів у кролячі нори, з яких їм нелегко вибратися,

– заявила голова ЄС з питань технологій Генна Вірккунен.

Якщо TikTok не усуне виявлені порушення, власнику платформи ByteDance наступного року може загрожувати штраф до 6% світового річного обороту.



