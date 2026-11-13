400 миллиардов долларов за владельца TikTok: ByteDance оценила свой бизнес

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За сколько ByteDance готова выкупить акции

Компания-владелец TikTok ByteDance установила цену выкупа на уровне 241,35 доллара за акцию. В целом компания планирует приобрести у инвесторов акции на сумму до 6 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Кроме того, ByteDance предложила перенести на четыре года конечный срок выхода на биржу или предоставления внешним акционерам возможности продать все свои доли. Новой датой назначено 11 декабря 2030 года.

ByteDance усиливает инвестиции в ИИ

В письме к акционерам компания также рассказала о планах предложить сотрудникам подразделения искусственного интеллекта в общей сложности 300 миллионов акций, стоимость которых будет привязана к результатам этого направления.

Так ByteDance пытается привлекать и удерживать специалистов в области искусственного интеллекта. Для сотрудников этого подразделения уже предусмотрены отдельные льготные условия получения акций, отличающиеся от предложений для остальной команды.

В целом компания, которая стала известна благодаря алгоритмам рекомендаций TikTok и китайского сервиса Douyin, в последние годы активнее развивает направление ИИ. После появления ChatGPT ByteDance столкнулась с необходимостью догонять конкурентов в сфере больших языковых моделей.

Среди ее ключевых продуктов:

Doubao – чат-бот с искусственным интеллектом, ставший самым популярным в Китае;

– чат-бот с искусственным интеллектом, ставший самым популярным в Китае; Seedance – сервис для генерации видео с помощью ИИ.

Напомним, что ранее Европейская комиссия выдвинула TikTok обвинения из-за работы алгоритмов рекомендаций. Регулятор считает, что платформа недостаточно ограничивает риски так называемого эффекта "кроличьей норы", когда пользователям постоянно предлагают похожие видео, из-за чего им становится сложнее прекратить просмотр.

Каждый раз, когда пользователь прокручивает или ставит лайк видео в TikTok, алгоритм показывает больше таких же видео, что заводит пользователей в "кроличьи норы", из которых им нелегко выбраться– заявила глава ЕС по вопросам технологий Генна Вирккунен.

Если TikTok не устранит выявленные нарушения, владельцу платформы ByteDance в следующем году может грозить штраф в размере до 6% мирового годового оборота.