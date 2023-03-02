Тіньков та інші російські олігархи благають Велику Британію зняти санкції, – Bloomberg

Так звані опозиціонери та критики влади у Росії вимагають від ЄС та Великої Британії зняти санкції з тих олігархів, які не підтримують війну проти України. Деякі навіть пропонують виплатити компенсацію Україні.

Росіяни намагаються оскаржити санкції

Багато олігархів оскаржують правову основу для включення їх до західних санкційних списків. Однак варто зауважити, що ще жодному не вдалось позбутись санкцій. Також деякі відправляють листи та заяви до британського МЗС.

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Ряд російських так званих опозиціонерів, як от Ходорковський та Волков, вважають, що з санкційних списків повинні бути виключені ті, хто критикує Кремль та не підтримує війну в Україні.

Леонід Волков лобіював європейських, британських і американських чиновників, щоб розширити санкції та внести до списку всіх чиновників та помічників Кремля. Він вважає, що для дестабілізації Путіна, Захід повинен визначити чіткі критерії, відповідно до яких окремих осіб можна виключити зі санкційного списку, якщо вони засуджують війну і готові виплатити збитки Україні.

З яких олігархів благають зняти санкції

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В Європейській комісії відповіли, що санкції будуть послаблені тоді, коли Росія виведе свої війська з України та припинить війну.

Так, наприклад, російський бізнесмен Михайло Ходорковський цього тижня надіслав лист до МЗС Великої Британії з закликом зняти санкції з російського олігарха Олега Тінькова.

Я вважаю, що рішення накласти на нього санкції було неправильним. Зняття санкцій має бути дуже чітко пов’язане з відходом суспільства від цього режиму та його агресивної війни

– сказав Ходорковський в інтерв’ю, посилаючись на неодноразову критику Тіньковим уряду Путіна.

Волков теж зауважив, що звертався до британського МЗС з закликом зняти санкції з Тінькова. На його думку, це стало б стимулом для інших російських олігархів припинити підтримувати Путіна.

Тіньков звернувся до британського МЗС

Російський олігарх Олег Тіньков теж на цьому тижні офіційно подав заяву до МЗС Великої Британії, аби його виключили з санкційних списків.

Я підтримую рішення уряду Великої Британії застосувати санкції до людей, які підтримують Путіна або сприяють війні. Прикро, що вони помилково подумали, що я один із тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не проти всіх росіян, а лише проти тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення,

– йдеться у заяві Тінькова.

Опозиціонери також переймаються й Фрідманом

У МЗС Великої Британії зазначили, що не коментують окремі санкції, а кожна фізична чи юридична особа, яка потрапила під санкції, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний шлях.

Також російські опозиціонери закликали до пом’якшення санкцій для інших російських олігархів, які також критикували війну, хоча й менш стримано. Мовиться, зокрема, про Михайла Фрідмана.

Дмитро Муратов закликав ЄС переглянути санкції проти Фрідмана через його інвестиції в Україну та його дружбу з покійним російським опозиціонером Борисом Нємцова, якого застрелили під Кремлем у 2015 році.

Хто ще "заслуговує" на зняття санкцій

Фрідман 28 лютого 2022 року публічно засудив війну як "трагедію", заявивши, що "війна ніколи не може бути відповіддю", але відмовився від прямої критики Путіна.

Леонід Волков вважає, що санкції Захід та Велика Британія повинні послабити у відношенні Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова. На його думку, вони ніяк не пов'язані з Путіним та не повинні нести відповідальність за його злочини.

Водночас Ходорковський наголосив, що олігархи, які прагнуть послаблення санкцій, повинні засудити не тільки війну, але й Путіна та оголосити про підтримку територіальної цілісності України. За його словами, Фрідман виконав лише першу з цих умов.