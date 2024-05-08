У квітні кількість чеків суттєво збільшилася: про які позитивні новини це свідчить

Порівняно із січнем покупці товарів та послуг отримали в середньому за день на 4 мільйони чеків більше у квітні. Це пов'язують із детінізацією торгівлі.

На скільки зросла кількість чеків у квітні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що кількість чеків покупцям товарів та послуг у квітні виросла.

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Відтак, в середньому за день було видано на 4 мільйони більше розрахункових документів більше, аніж у січні.

Середньоденна кількість чеків у 2024 році зросла майже на 4 мільйони штук – з 22,5 мільйона штук у січні до 26,2 мільйона штук на день у квітні,

– зауважує Гетманцев.

Він додає, що якщо кількість чеків неспинно збільшується, тоді торгівля детінізується. Тобто податки на армію ростуть.

Детінізація торгівлі

Як пояснює голова фінансового комітету, збільшена кількість розрахункових документів свідчить про поступову детінізацію торгівлі й позитивний результат реформи фіскалізації. Крім того, така ж тенденція фіксується й щодо обсягів щоденного виторгу.

Щоденний середній виторг зріс із 11 121,6 мільйона гривень у березні до 11 542,08 мільйона гривень у квітні,

– зауважує він.

Державна податкова служба за неповний 2023 рік наклала 1,65 мільярда гривень штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО). Це втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік.