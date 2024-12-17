"Тисяча Зеленського": перелік магазинів, де можна розрахуватись карткою Національного кешбеку

З 1 грудня розпочався прийом заявок на оформлення допомоги від держави в розмірі 1000 гривень. Дехто уже встиг отримати гроші та планує, як їх витратити.

У яких магазинах приймають 1000 гривень Зеленського

Деякі власники картки Національний кешбек, які отримали допомогу за програмою Зимова єПідтримка, зіткнулися з проблемою оплати покупок. Не всі магазини приймають оплату цією карткою, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Лавочку прикрили": як борються з нецільовим використанням "1000 Зеленського"

Річ у тім, що магазини, де можна розрахуватись карткою Національного кешбеку, повинні відповідати спеціальним МСС-кодам – цифровим ідентифікаторам торгових точок, що визначають їх вид діяльності. Враховуючи дані з довідника МСС кодів України розповідаємо, де можна витратити тисячу Зеленського.

Витратити кошти можна у таких місцях:

Магазини рослин і ландшафтного дизайну

Сюди входять торгові точки з МСС-кодом 0780, що спеціалізуються на:

продажу рослин, добрив та інструментів;

ландшафтному проєктуванні;

догляді за садами, газонами та рослинами.

Будівельні магазини

Підходять магазини з МСС-кодом 1520, де можна придбати будівельні матеріали, інструменти або замовити будівельні послуги.

Зауважте. У мережі "Епіцентр" наразі картку не приймають, але планують підключити систему найближчим часом.

Книгарні та пекарні

Книгарні: магазини, що відповідають МСС-кодам 2741, 5942, 5994 (наприклад, Книгарня Є чи Yakaboo).

Пекарні: торгові точки з МСС-кодом 5462, які реалізують хлібобулочні вироби або працюють на замовлення.

Магазини одягу та побутової хімії

Побутова хімія: засоби для чищення, дезінфекції та догляду з МСС-кодом 2842.

Одяг: магазини з МСС-кодом 5697, які займаються пошиттям, ремонтом або створенням індивідуальних костюмів і виробів.

Як перевірити можливість оплати Щоб дізнатися, чи приймає магазин картку Національний кешбек, звертайтеся до менеджера або уточнюйте МСС-код торгової точки.

Важливо також розуміти, що перелік магазинів може змінюватися. Тому перед покупкою краще уточнити можливість оплати коштів за програмою Зимова єПідтримка.

Також нагадаємо, що спрямувати отриману 1000 гривень можна на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів.

Головне про виплати

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого, а витратити кошти – до завершення 2025 року. Програма доступна всім громадянам на підконтрольній Україні території.

Виплати за програмою здійснюються орієнтовно впродовж 10 днів від дати подання заявки.

За даними Мінекономіки, станом на 16 грудня вже 4,4 мільйона громадян отримали фінансову допомогу від держави, зокрема 964 тисяч виплат на дітей.