Які вакансії добре оплачуються в Україні: ТОП актуальних професій
- В Україні високооплачувані професії включають IT, digital-маркетинг, продажі, будівництво, медицину, юриспруденцію, логістику та креативну індустрію.
- Зарплати в цих сферах варіюються від 20 000 до 150 000 гривень на місяць, залежно від спеціалізації та досвіду.
Попри всі виклики, український ринок праці продовжує адаптуватися, розвиватися та створювати нові тренди. Після кількох років нестабільності, компанії дедалі активніше шукають спеціалістів у конкретних сферах і готові платити за якісну роботу.
Які оплачувані професії в Україні?
Наразі попит і зарплати формуються не лише з урахуванням досвіду, а й швидкості адаптації до змін, володіння іноземними мовами, ІТ-інструментами та бажанням вчитися. 24 Канал зібрав перелік найбільш високооплачуваних напрямків в Україні станом на сьогодні.
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Інформаційні технології (IT)
- Зарплата: від 60 000 до 150 000 гривень/місяць, залежно від спеціалізації.
- Популярні посади: Software Engineer, DevOps, Data Scientist, Product Manager, QA Automation.
Чому платять: попит на досвідчених технічних фахівців не знижується. Багато компаній працюють на західний ринок і можуть пропонувати зарплати в доларах.
Digital-маркетинг і PR
- Зарплата: від 40 000 до 100 000 гривень/місяць.
- Популярні посади: Performance marketer, SMM-стратег, SEO-фахівець, PPC-спеціаліст, контент-маркетолог.
Чому платять: бізнеси масово переходять у онлайн-простір, де якісний трафік і бренд – це гроші.
Менеджери з продажів (B2B/B2C, IT, SaaS)
- Зарплата: базова ставка від 20 000 до 50 000 гривень + % від угод.
- Популярні посади: Account Manager, Sales Manager, Business Development Manager.
Чому платять: прибуток компанії напряму залежить від продажів, а круті продажники – це завжди цінність.
Будівництво та архітектура
- Зарплата: 40 000 – 80 000 гривень/місяць і більше.
- Популярні посади: інженери-будівельники, архітектори, керівники проєктів (PM у девелопменті).
Чому платять: відновлення інфраструктури після війни та розвиток логістичних і житлових об'єктів.
Медицина (вузькі спеціалісти, стоматологи, психотерапевти)
- Зарплата: від 35 000 до 100 000 гривень/місяць, залежно від напрямку та регіону.
- Популярні напрями: стоматологія, психотерапія, пластична хірургія, діагностика.
Чому платять: зростає запит на якісну медицину, а приватна практика дає змогу збільшувати прибуток.
Юриспруденція і фінанси
- Зарплата: від 40 000 до 120 000 гривень/місяць.
- Популярні посади: адвокат, податковий консультант, фінансовий аналітик, CFO.
Чому платять: компаніям потрібні ті, хто допоможе правильно працювати з державою, податками, інвесторами.
Логістика та зовнішньоекономічна діяльність
- Зарплата: 30 000–80 000 гривень/місяць.
- Популярні посади: логісти, експедитори, менеджери ЗЕД, керівники складів.
Чому платять: експорт, імпорт, військова та гуманітарна логістика – все це потребує швидких, точних і досвідчених людей.
Креативна індустрія (відео, фото, дизайн, продюсування)
- Зарплата: від 30 000 до 100 000 гривень/місяць, або погодинно.
- Популярні напрями: моушн-дизайн, відеомонтаж, TikTok-продюсери, UX/UI дизайн.
Чому платять: контент наразі дійсно допомагає просувати як бізнес, так і власний бренд. Компанії та керівники готові інвестувати у якість та цінність.