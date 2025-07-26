Які оплачувані професії в Україні?

Наразі попит і зарплати формуються не лише з урахуванням досвіду, а й швидкості адаптації до змін, володіння іноземними мовами, ІТ-інструментами та бажанням вчитися. 24 Канал зібрав перелік найбільш високооплачуваних напрямків в Україні станом на сьогодні.

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Інформаційні технології (IT)

Зарплата: від 60 000 до 150 000 гривень/місяць, залежно від спеціалізації.

Популярні посади: Software Engineer, DevOps, Data Scientist, Product Manager, QA Automation.

Чому платять: попит на досвідчених технічних фахівців не знижується. Багато компаній працюють на західний ринок і можуть пропонувати зарплати в доларах.

Digital-маркетинг і PR

Зарплата: від 40 000 до 100 000 гривень/місяць.

Популярні посади: Performance marketer, SMM-стратег, SEO-фахівець, PPC-спеціаліст, контент-маркетолог.

Чому платять: бізнеси масово переходять у онлайн-простір, де якісний трафік і бренд – це гроші.

Менеджери з продажів (B2B/B2C, IT, SaaS)

Зарплата: базова ставка від 20 000 до 50 000 гривень + % від угод.

базова ставка від 20 000 до 50 000 гривень + % від угод. Популярні посади: Account Manager, Sales Manager, Business Development Manager.

Чому платять: прибуток компанії напряму залежить від продажів, а круті продажники – це завжди цінність.

Будівництво та архітектура

Зарплата: 40 000 – 80 000 гривень/місяць і більше.

40 000 – 80 000 гривень/місяць і більше. Популярні посади: інженери-будівельники, архітектори, керівники проєктів (PM у девелопменті).

Чому платять: відновлення інфраструктури після війни та розвиток логістичних і житлових об'єктів.

Медицина (вузькі спеціалісти, стоматологи, психотерапевти)

Зарплата: від 35 000 до 100 000 гривень/місяць, залежно від напрямку та регіону.

Популярні напрями: стоматологія, психотерапія, пластична хірургія, діагностика.

Чому платять: зростає запит на якісну медицину, а приватна практика дає змогу збільшувати прибуток.

Юриспруденція і фінанси

Зарплата: від 40 000 до 120 000 гривень/місяць.

Популярні посади: адвокат, податковий консультант, фінансовий аналітик, CFO.

Чому платять: компаніям потрібні ті, хто допоможе правильно працювати з державою, податками, інвесторами.

Логістика та зовнішньоекономічна діяльність

Зарплата: 30 000–80 000 гривень/місяць.

Популярні посади: логісти, експедитори, менеджери ЗЕД, керівники складів.

Чому платять: експорт, імпорт, військова та гуманітарна логістика – все це потребує швидких, точних і досвідчених людей.

Креативна індустрія (відео, фото, дизайн, продюсування)

Зарплата: від 30 000 до 100 000 гривень/місяць, або погодинно.

Популярні напрями: моушн-дизайн, відеомонтаж, TikTok-продюсери, UX/UI дизайн.

Чому платять: контент наразі дійсно допомагає просувати як бізнес, так і власний бренд. Компанії та керівники готові інвестувати у якість та цінність.