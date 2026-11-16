"АТБ", Енергоатом і Укрнафта наростили виторг: скільки заробили найбільші компанії України
За дев’ять місяців 2026 року великі українські компанії отримали 11,25 трильйона гривень виторгу. Водночас частка прибуткових підприємств за рік скоротилася, а деякі великі гравці зафіксували мільярдні збитки.
Які компанії отримали найбільший виторг у 2026 році
37 188 українських компаній подали фінансову звітність за три квартали 2026 року. Це підприємства, які звітували як за дев’ять місяців 2025-го, так і за аналогічний період поточного року та мали виторг від 100 мільйонів гривень, пише Опендатабот.
Станом на середину листопада до цієї категорії увійшли 9 532 компанії. Найбільший виторг серед українських компаній отримали:
- "Д.Трейдінг" — 264,99 мільярда гривень. Компанія займається торгівлею електроенергією.
- Енергоатом – 222,49 мільярда гривень.
- "АТБ-Маркет" – 208,13 мільярда гривень.
- Укрнафта – 128,71 мільярда гривень.
- "ДЛС" – 98,97 мільярда гривень. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі тютюновими виробами.
Які компанії заробили найбільше, а які зазнали збитків
Попри загальне зростання виторгу, частка прибуткових підприємств зменшилася. За дев’ять місяців 2026 року прибуток отримали 7 692 компанії. Це 81% від проаналізованої вибірки, тоді як торік показник становив 85%.
Водночас загальна сума прибутку цих підприємств зросла на 4% – до 646,72 мільярда гривень. Найбільший прибуток за три квартали отримали:
- Укргідроенерго – 12,66 мільярда гривень;
- Київстар – 10,98 мільярда гривень;
- Ліси України – 10,66 мільярда гривень.
Однак не всі великі компанії змогли завершити звітний період із позитивним фінансовим результатом. Найбільший збиток наразі зафіксували в "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 49,44 мільярда гривень.
До п’ятірки компаній із найбільшими збитками також увійшли:
- Укренерго – 18,09 мільярда гривень;
- Укрзалізниця – 9,71 мільярда гривень;
- Київтеплоенерго – 7,23 мільярда гривень;
- Державна продовольчо-зернова корпорація України – 6,88 мільярда гривень.
Отже, збільшення сукупного виторгу великого бізнесу не означає, що фінансові результати покращилися в усіх компаній. Частка підприємств, які працюють із прибутком, за рік знизилася на чотири відсоткові пункти.