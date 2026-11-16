"АТБ", Енергоатом і Укрнафта наростили виторг: скільки заробили найбільші компанії України

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Які компанії отримали найбільший виторг у 2026 році

37 188 українських компаній подали фінансову звітність за три квартали 2026 року. Це підприємства, які звітували як за дев’ять місяців 2025-го, так і за аналогічний період поточного року та мали виторг від 100 мільйонів гривень, пише Опендатабот.

Станом на середину листопада до цієї категорії увійшли 9 532 компанії. Найбільший виторг серед українських компаній отримали:

"Д.Трейдінг" — 264,99 мільярда гривень. Компанія займається торгівлею електроенергією. Енергоатом – 222,49 мільярда гривень. "АТБ-Маркет" – 208,13 мільярда гривень. Укрнафта – 128,71 мільярда гривень. "ДЛС" – 98,97 мільярда гривень. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі тютюновими виробами.

Топ-10 компаній за виторгом / інфографіка Опендатабот

Які компанії заробили найбільше, а які зазнали збитків

Попри загальне зростання виторгу, частка прибуткових підприємств зменшилася. За дев’ять місяців 2026 року прибуток отримали 7 692 компанії. Це 81% від проаналізованої вибірки, тоді як торік показник становив 85%.

Водночас загальна сума прибутку цих підприємств зросла на 4% – до 646,72 мільярда гривень. Найбільший прибуток за три квартали отримали:

Укргідроенерго – 12,66 мільярда гривень;

Київстар – 10,98 мільярда гривень;

Ліси України – 10,66 мільярда гривень.

Топ-10 компаній за прибутком / інфографіка Опендатабот

Однак не всі великі компанії змогли завершити звітний період із позитивним фінансовим результатом. Найбільший збиток наразі зафіксували в "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 49,44 мільярда гривень.

До п'ятірки компаній із найбільшими збитками також увійшли:

Укренерго – 18,09 мільярда гривень;

Укрзалізниця – 9,71 мільярда гривень;

Київтеплоенерго – 7,23 мільярда гривень;

Державна продовольчо-зернова корпорація України – 6,88 мільярда гривень.

Отже, збільшення сукупного виторгу великого бізнесу не означає, що фінансові результати покращилися в усіх компаній. Частка підприємств, які працюють із прибутком, за рік знизилася на чотири відсоткові пункти.