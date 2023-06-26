Акції Logitech полетіли вниз: геймпадом компанії керували "Титаном", який втонув біля "Титаніка"

Експедиція до затонулого "Титаніка" обернулася трагедією. Батискаф "Титан" зазнав катастрофи, про що попереджали багато експертів, адже судно не пройшло жодних сертифікацій, а його управління здійснювалося ігровим джойстиком.

Як відомо, експедиція до затонулого "Титаніка", яку організувала компанія OceanGate, завершилася катастрофою. Батискаф "Титан" спочатку втратив зв'язок, а потім зазнав краху на глибині.

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Безліч експертів, які коментували подію, зазначали, що спускатися до "Титаніка" на глибину 4 тисячі метрів на "Титані" – чистої води авантюра. Зокрема, батискаф не проходив жодних перевірок чи сертифікацій незалежних експертів, тому його безпечність не могли підтвердити жодні тестування чи дослідження.

Падіння акцій Logitech

Управління "Титаном" здійснювалося за допомогою ігрового контролера. Logitech F710. Про це вихвалявся співзасновник OceanGate Стоктон Раш, мовляв, простий джойстик за 30 доларів може керувати експедицією до затонулого "Титаніка".

Коли ж стало відомо про те, що "Титан" зазнав краху по дорозі до "Титаніка", акції Logitech почали падіння. За дуже короткий період їхня вартість знизилася аж на 3,6%.

Аналітики повідомляють, що зниження ціни акцій Logitech розпочалося ще до катастрофи "Титану", а страшна звістка просто підтримала тенденцію. Також відомо, що використання геймпадів для управління складними системами є доволі поширеною практикою, але Logitech це поки що не рятує.