Как известно, экспедиция к затонувшему "Титанику", которую организовала компания OceanGate, завершилась катастрофой. Батискаф "Титан" сначала потерял связь, а затем потерпел крушение на глубине.

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Множество экспертов, комментировавших событие, отмечали, что спускаться к "Титанику" на глубину 4 тысячи метров на "Титане" – чистой воды авантюра. В частности, батискаф не проходил проверок или сертификаций независимых экспертов, поэтому его безопасность не могли подтвердить никакие тестирования или исследования.

Падение акций Logitech

Управление "Титаном" осуществлялось с помощью игрового контроллера. Logitech F710. Об этом хвастался соучредитель OceanGate Стоктон Раш, мол, простой джойстик за 30 долларов может управлять экспедицией к затонувшему "Титанику".

Когда же стало известно о том, что "Титан" потерпел крушение по дороге у "Титанику", акции Logitech начали падение. За очень короткий период их стоимость снизилась на 3,6%.

Аналитики сообщают, что снижение цены акций Logitech началось еще до крушения "Титана", а страшное известие просто поддержало тенденцию. Также известно, что использование геймпадов для управления сложными системами довольно распространенной практикой, но Logitech это пока не спасает.