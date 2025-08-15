Після вимоги звільнити керівника, Трамп може інвестувати в Intel
- Адміністрація США веде переговори з Intel про купівлю державної частки у компанії, щоб зміцнити її позиції в Огайо.
- Intel не коментує можливість угоди, але підтримує зусилля Трампа зі зміцнення лідерства США у технологіях.
Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з корпорацією Intel, щоб уряд купив частку виробника мікросхем.
Що цьому передувало?
За даними джерел Bloomberg, угода має зміцнити позиції компанії в Огайо, передає 24 Канал. Раніше керівництво заводу заявило про амбіції перетворити цей майданчик на найбільший у світі завод з виробництва мікросхем. Щоправда, угоди неодноразово відкладалися.
Який статус перемовин?
Розмір потенційної частки уряду США наразі невідомий. Мова про імовірну угоду відбулась в контексті зустрічі Трампа та гендиректора Intel Ліп-Бу Тана.
Передбачають, що уряд США оплатить цю частку. Та наразі жодних офіційних деталей не було, це лише припущення джерел, з якими розмовляло видання.
Що кажуть в Intel?
В компанії відмовились коментувати імовірність угоди, та представник Intel зауважив, що компанія "віддана підтримці зусиль президента Трампа зі зміцнення лідерства США у сфері технологій і виробництва". Там наголосили, що "з нетерпінням чекають продовження роботи з адміністрацією Трампа", та не збираються коментувати чутки чи домисли».
Чому угода важлива для компанії?
При цьому видання зазначило, що будь-яка угода зміцнить фінансове становище Intel, адже компанія скорочує витрати і робочі місця. Тож, така можлива співпраця компанії з адміністрацією збереже керівне місце і для самого Тана.
Який формат можливої співараці?
Імовірно, угоду напрацьовують на основі проекту MP Materials, яка передбачає інвестиції в акціонерний капітал, гарантовані закупівлі, кредити і приватне фінансування, разом із державним партнерством.
Подібні важелі дають інвесторам упевненість, що проєкт має підтримку найкредитоспроможнішої установи, та забезпечує захист коштів платників податків.
Що відомо про можливу відставку Тана
Тиждень тому Трамп зажадав звільнення керівника Intel Ліп-Бу Тана після того, як один із сенаторів направив президенту компанії лист, висловивши занепокоєння щодо інвестицій Тана, а також його зв'язків з Китаєм. Та згодом Трамп змінив категоричний тон, повідомивши, що Тан буде співпрацювати з урядом США щодо подолання збитків у бізнесі мікросхем.