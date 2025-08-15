Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з корпорацією Intel, щоб уряд купив частку виробника мікросхем.

Що цьому передувало?

За даними джерел Bloomberg, угода має зміцнити позиції компанії в Огайо, передає 24 Канал. Раніше керівництво заводу заявило про амбіції перетворити цей майданчик на найбільший у світі завод з виробництва мікросхем. Щоправда, угоди неодноразово відкладалися.

Який статус перемовин?

Розмір потенційної частки уряду США наразі невідомий. Мова про імовірну угоду відбулась в контексті зустрічі Трампа та гендиректора Intel Ліп-Бу Тана.

Передбачають, що уряд США оплатить цю частку. Та наразі жодних офіційних деталей не було, це лише припущення джерел, з якими розмовляло видання.

Що кажуть в Intel?

В компанії відмовились коментувати імовірність угоди, та представник Intel зауважив, що компанія "віддана підтримці зусиль президента Трампа зі зміцнення лідерства США у сфері технологій і виробництва". Там наголосили, що "з нетерпінням чекають продовження роботи з адміністрацією Трампа", та не збираються коментувати чутки чи домисли».

Чому угода важлива для компанії?

При цьому видання зазначило, що будь-яка угода зміцнить фінансове становище Intel, адже компанія скорочує витрати і робочі місця. Тож, така можлива співпраця компанії з адміністрацією збереже керівне місце і для самого Тана.

Який формат можливої співараці?

Імовірно, угоду напрацьовують на основі проекту MP Materials, яка передбачає інвестиції в акціонерний капітал, гарантовані закупівлі, кредити і приватне фінансування, разом із державним партнерством.

Подібні важелі дають інвесторам упевненість, що проєкт має підтримку найкредитоспроможнішої установи, та забезпечує захист коштів платників податків.